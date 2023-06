Van verzorgingshuis naar verpleeghuis: afdeling de Oever in Wijkestein officieel geopend

WIJK EN AALBURG • Verpleegafdeling de Oever op locatie Wijkestein is dinsdag 27 juni officieel geopend.

Het afgelopen jaar heeft Maaswaarden ouderenzorg een belangrijke doorontwikkeling gemaakt op basis van ondersteuning en zorgvraag. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en wanneer mensen eenmaal in zorg komen is de zorgvraag dermate complex dat het verpleeghuis de meest geschikte plek is.

Dit heeft er voor gezorgd dat verzorgingshuis Wijkestein geleidelijk is verandert in verpleeghuiszorg. Deze verandering van verzorgingshuis naar verpleeghuis is afgelopen half jaar geleidelijk verlopen.

Opening verricht door bewoner

De opening werd ingeleid met toespraken van Liselotte van Bokhoven, Bestuurder van Maaswaarden ouderenzorg en Camiel Pijnenborg, manager Zorg en dienstverlening. Mevrouw van der Windt, bewoner op afdeling de Oever, had vervolgens de eer om de openingshandeling te verrichten.

Liselotte van Bokhoven lichtte in haar speech toe: “Wij hebben de verandering van verzorgingshuis naar verpleeghuis afgelopen jaar geleidelijk laten verlopen. We zien dat steeds meer ouderen behoefte hebben aan langdurige, intensieve zorg. Afdeling de Oever, voorheen verzorgingshuis Wijkestein is nu geschikt gemaakt om meer complexe zorg aan de bewoners te geven.”

“Zo beschikken bewoners over een gespecialiseerde arts ouderengeneeskunde en is er een speciale huiskamer waar bewoners samen aan activiteiten kunnen deelnemen. Dat is net dat beetje extra om fijn te wonen.’’

Prettig thuis

Camiel Pijnenborg, manager Zorg en dienstverlening van locatie Wijkestein, vult trots aan: “Locatie Wijkestein is een heel fijne plek om te wonen en te werken. De appartementen van de bewoners zijn mooi, de gezamenlijke huiskamers zijn ruim, de binnentuin is groots opgezet en hebben een fijn restaurant, bistro (genaamd de Huts-Spot) en atrium. Kortom, alle faciliteiten zijn aanwezig om prettig te wonen. Het is elke dag weer mooi om te zien dat bewoners, (vrijwillige) collega’s en familieleden op deze plekken samenkomen.’’