Almdragons veroveren in zinderende hitte opnieuw de titel bij Drakenbootraces Almkerk

29 minuten geleden

ALMKERK • De vijfde Drakenbootraces Almkerk werden zaterdag opnieuw gewonnen door de Almdragons, ook vorig jaar wonnen ze goud op dit sportieve evenement aan de Poortweg tussen Almkerk en Uitwijk. In totaal bonden veertien ploegen de strijd aan op het tweehonderd meter lange parcours in het afwateringskanaal.

Halverwege de zaterdagmiddag is de temperatuur opgelopen tot tropische waarden in de polder tussen Almkerk en Uitwijk. Toch waagt niemand uit het talrijke publiek zich in het verkoelende water van het afwateringskanaal, dat is deze dag het domein van de twee drakenboten van de Dragons on Fire uit Gorinchem. Al om half tien ‘s morgens mogen de eerste van de veertien ploegen de strijd tegen elkaar aanbinden op de tweehonderd meter lange baan.

Rechterbaan altijd sneller

In de eerste rondes strijden twee boten tegen elkaar, maar in de kwartfinales mogen de acht finalisten een solo race roeien. “Dit spelsysteem is eerlijker”, zo vertelt één van de teamleden van de Waterbuffels van Crossfit Nieuwendijk. “De rechterbaan is altijd sneller dan de linkerbaan en met een solorace maakt dat niet meer uit”.

Presentator Kees Verlee wijst ook op het gelijke speelveld. “We zetten alles weer op nul, de teams moeten nu in één race alles laten zien”. De kwartfinales zijn een afvalrace, de vier snelste teams mogen naar de halve finales, dan mogen ze weer wel tegen elkaar op roeien in een dubbele race.

Dragons on Fire

De Drakenbootraces in Almkerk zouden niet gehouden kunnen worden zonder de hulp van de Dragons on Fire uit Gorinchem, een professionele vereniging die 23 september zelf deelneemt aan het NK drakenbootrace in Amsterdam. Zo stellen zij hun drakenboten beschikbaar voor het evenement, maar assisteren de ploegen ook met in- en uitstappen en het aanpakken van de peddels.

‘Meiden hebben beter ritmegevoel’

De Waterbuffels van Crossfit Nieuwendijk zijn een gemengd team, waarin de meiden de overhand hebben. “Bij de start mis je daardoor kracht, maar die meiden zijn wel fanatieker. Ze hebben ook een beter ritmegevoel”, zo vertelt teamlid Joep. Samen met onder andere Melissa, Gerianne en Nina en de andere teamleden hebben ze viermaal in Gorinchem getraind met de drakenboot.

“Vorig jaar werden we bij toeval tweede, dus dat gaan we nu weer proberen”, zo vertellen ze vlak voor de start van de kwartfinales. Daarin strijden ze tegen de Almdragons, Twee Verloren Generaties, Kromme Krukas, de Bokkenroeiers, Roeiers van Reuvers, de Buurmanneuhh uit Uppel en de Doowkeh Dragons.

Aparte vrouwencompetitie

De acht kwartfinalisten schakelden eerder zes andere teams uit, onder hen ook de drie vrouwenteams Peddling Pussies, de Kleine Zuipschuit en Draken van Vrouwen. Deze vijfde editie deden voor het eerst drie vrouwenteams mee.

Presentator Kees Verlee vertelt na afloop van het evenement dat zich inmiddels een vierde vrouwenteam heeft gemeld. “Misschien kunnen we dan volgend jaar een aparte vrouwencompetitie opzetten”, zo is zijn verwachting.

Fanatisme

Voor Verlee is het de derde keer dat hij als presentator de teams mag aanmoedigen tijdens de drakenbootraces. Dat doet hij met een fanatisme alsof het om het WK voetbal gaat “Het verstoppertje spelen is voorbij, hebben ze nog de kracht om alles te geven, zat er nog een beetje reserve in?”, zo moedigt hij de roeiers aan.

Bij weer een andere ploeg ziet hij spreekwoordelijk ‘het schuim om de mond’ bij de roeiers. Voor de Waterbuffels zijn die aanmoedigingen niet genoeg om door te gaan naar de halve finales, ze komen tweehonderdste van een seconde tekort en eindigen als vijfde.

Spannende halve finale

De halve finales worden gestreden door Twee Verloren Generaties, Almdragons, Doowkeh Dragons en de Roeiers van Reuvers. Deze mannen in rode shirts - presentator Kees Verlee spreekt zelfs van red devils - doen voor het eerst mee.

Duel om het goud

In de finale wordt gestreden tussen de Twee Verloren Generaties en de Almdragons. Terwijl het dan volgens Kees Verlee al zo’n 33 graden is langs het water, geven de finalisten nog eenmaal alles om de race te winnen. De Almdragons zegevieren, net zoals ze deden in 2022 en ook al bij de eerste editie van de Drakenbootraces in 2017.