Bouwlinie en Tankens stoppen met woningbouwproject aan Hoge Maasdijk in Woudrichem

1 uur geleden

Nieuws 485 keer gelezen

WOUDRICHEM • Bouwlinie en Tankens hebben besloten te stoppen met het woningbouwproject aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem.

Nadat de Raad van State op 23 juni 2021 een eerder plan voor de Hoge Maasdijk had afgewezen, hebben de gemeente Altena en de provincie Noord Brabant een varianten-studie laten uitvoeren naar een aangepast woningbouwplan.

Deze studie is op 6 december 2022 in de gemeenteraad gepresenteerd en kreeg steun. De eigenaren/ontwikkelaars van Bouwlinie en Tankens zijn samen, met ondersteuning van de gemeente, voortvarend aan de slag gegaan om de meest aansprekende variant met hybride en drijvende woningen in een concreet woningbouwplan uit te werken.

Nieuwbouwplannen niet meer haalbaar

In de eerste maanden van dit jaar hebben de partijen met Rijkswaterstaat en het Waterschap overlegd. Rijkswaterstaat kondigde aan dat er nieuw beleid omtrent bouwen in de uiterwaarden in ontwikkeling is. Zowel Rijkswaterstaat als het Waterschap stelde aanvullende (onderzoeks-)eisen aan het ontwikkelde plan.

Deze nieuwe informatie leidde bij de ontwikkelaars tot het inzicht dat het woningbouwplan moet worden aangepast en daardoor drastisch aan kwaliteit zal inboeten. Dat maakt het plan niet meer haalbaar. Daarnaast zorgt het aangekondigde nieuwe beleid voor veel onzekerheid en grote tijdsdruk.

Toekomst van de locatie

Op 15 juni jongstleden hebben Bouwlinie en Tankens het stoppen van het woningbouwplan met de gemeente Altena besproken. De partijen spraken af samen naar de toekomst van de locatie aan de Hoge Maasdijk te kijken en op korte termijn verschillende scenario’s te verkennen.