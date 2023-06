Peter Ritmeester: samen met de boer zoeken naar de beste stier

zo 25 jun. 2023, 14:25

Nieuws 31 keer gelezen

BABYLONIËNBROEK • Iets meer dan een jaar geleden verruilde Peter Ritmeester met zijn gezin hun burgerwoning in Werkendam voor een boerderij in Babyloniënbroek. Inmiddels is de stal compleet verbouwd en wordt er nog flink gewerkt aan het huis waar de familie gaat wonen. We nemen een kijkje op het erf en horen meer over het werk van Peter, dat meteen ook zijn passie is.

Mijn vader had een bouwbedrijf in Werkendam”, vertelt Peter. “Maar als klein jongetje was ik al geïnteresseerd in dieren. Ik heb drie jaar de havo gedaan en ben daarna naar de MAS gegaan. Ik ben gaan stagelopen bij een melkveehouder, daarna heb ik als zzp’er gewerkt. Zo ben ik ook begonnen als inseminator. Nu ben ik in dienst bij CRV, waar ik twee dagen in de week als fokkerijspecialist werk en drie dagen in de week embryo’s implanteer bij koeien.”

Het fokken van melkkoeien is serious business; alles wordt nauwkeurig gedocumenteerd, zodat de beste genetica samenkomen in een kalf. Peter: “Alle fokwaarden zijn verwerkt in het Stier Advies Programma. We gebruiken al deze data om de vooruitgang te monitoren bij het fokken. Samen met de veehouder ga ik op zoek naar de beste stier voor een koe. Iedere veehouder heeft namelijk zijn eigen doelstellingen en eigen omstandigheden. Een boer die melkt met een melkrobot wil graag andere koeien in zijn stal dan veehouders die in een melkput melken. En een boer die veel beweiding toepast, vraagt ook weer een andere veestapel dan veehouders waar de koeien meer binnen staan. Zo heeft iedere boer zijn doelen en zijn wensen. Die doelen nemen wij als uitgangspunt voor onze fokkerijadviezen en de individuele paringsadviezen voor de koe. Maar naast het Stier Advies Programma weet ik alle pedigrees oftewel afstammingsgegevens van onze stieren uit mijn hoofd. wat zijn de sterke punten, wat zijn de minder sterke punten? Wil je inzetten op een wat hoger eiwitgehalte in de melk of juist een hoger vetgehalte? Of wil je een koe die heel veel melk produceert, maar misschien minder lang leeft of een koe die iets minder melk produceert, maar probleemloos oud kan worden? Misschien wil je een koe fokken met een mooi exterieur, waarmee je gaat meedoen met een show. Het zijn allemaal keuzes, die we van tevoren doorspreken met de veehouder. Als de mensen met het resultaat tevreden zijn, motiveert mij dat ook weer enorm.”

Hij laat zijn stal zien waar een aantal eigen koeien staan aan de ene kant en koeien van een andere boer aan de overzijde. “Ik werk samen met een bedrijf uit Heino. Ik verzorg de dieren en behandel deze dieren ook voor ET (embryo transplantatie). Embryo transplantatie wordt door veehouders gebruikt om op een efficiëntere manier andere of betere eigenschappen in je veestapel te krijgen. Je weet dan veel beter wat je als veehouder als kalf krijgt dan bij eenreguliere paring. Als een pink tochtig is, wordt er stierensperma ingebracht.” Maar hoe gaat het dan verder in zijn werk? “De embryo’s worden gespoeld en bij de draagkoe ingebracht. De geboren kalfjes worden door middel van haarmonsters uitgebreid getest, om zo te achterhalen of hun genen overeenkomen met wat we verwachten. Ze blijven tot een maand of tien in de opfok, waarna ze eventueel weer enkele maanden benut worden als embryodonor. Daarna gaan ze naar een boer in Waspik, waar ze afkalven en opgenomen worden in de veestapel. De beste mannelijke dieren kunnen daarnaast worden ingezet als KI-stier.”

We bezoeken Peter in het voorjaar. Is dat ook zijn drukste tijd? “Nee hoor, koeien kunnen het hele jaar door drachtig worden. Dus het is niet geconcentreerd in één periode.” Hoe is hij eigenlijk met het fokken van koeien in aanraking gekomen? “Ik ben een jaar of tien geleden begonnen met de fokkerij, heb een kalf bij een vriend neergezet en deze laten spoelen. Daar kwamen toen uiteindelijk vijftien nakomelingen uit. We zijn met een aantal hiervan naar keuringen gegaan en zo is het verder gegroeid. Onlangs won één van de afstammelingen nog een prijs in een Italiaanse keuring. Dat is wel een supermooi moment.” De appel valt niet ver van de boom, inmiddels helpen Peters kinderen mee op de boerderij. “Mijn zoontje deed onlangs mee met een jongvee keuring. Hij is erg fanatiek en heeft al drie keer een prijs gewonnen!”

Peter komt bij boeren in een groot gebied: de Alblasserwaard, Langstraat, Sprang-Capelle en Altena. “Ik kom op heel veel plekken voor mijn werk. Hartstikke leuk! Boeren vooruit helpen bij het realiseren van hun gewenste veestapel en zelf ook nog showfokkerij kunnen doen…. Ja, daar word ik wel gelukkig van”, besluit Peter met een glimlach.

Hoe gaat embryowinning in zijn werk?

Bij embryowinning gelden de volgende stappen:

1. Een pink is rond elf maanden oud als ze voor het eerst tochtig wordt. De eerste stap is dus wachten op een natuurlijke tocht (of bronst);

2. Tussen dag negen en dag dertien na de natuurlijke tocht wordt er gestart met een hormoonbehandeling waardoor er meerdere eicellen tegelijk rijpen, ook wel superovulatie genoemd;

3. Vijf dagen na de start van de behandeling wordt de donor tochtig en 2x geïnsemineerd d.m.v. KI (kunstmatige inseminatie);

4. Zeven dagen na de inseminatie wordt de embryodonor gespoeld;

5. De embryo’s worden direct na de spoeling beoordeeld op kwaliteit; ze zijn soms niet goed ontwikkeld of bevrucht;

6. De goede embryo’s worden na de spoeling ingevroren in een rietje (in vloeibare stikstof) of vers geïmplanteerd in draagmoederdieren. Het uiteindelijke doel is om van de beste dieren meer nakomelingen te verkrijgen om zo de gezondheid, kwaliteit en duurzaamheid van de veestapel de verhogen.

Dit artikel verscheen eerder in het magazine #trotsopdeboer editie Altena 2023. Het volledige magazine lezen? Dan kan via deze link.



Magazine #trotsopdeboer Altena 2023