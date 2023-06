Terug naar de historie: oude ambachten gepresenteerd op Havendagen in Werkendam

WERKENDAM • Tijdens de Havendagen van Werkendam kunnen bezoekers kennismaken met allerlei nieuwe innovaties en de mogelijkheden die geboden worden bij de bedrijven in de regio. Tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om terug te blikken op de rijke geschiedenis van Werkendam en de haven.

Werkendam kent immers een rijke maritieme historie. Daar wordt met de Havendagen ook aandacht aan geschonken. Vooral op zaterdag staat ook cultuur en geschiedenis op het programma voor bezoekers.

Stoomsleepboot

Op zaterdag kan er van 12.00 tot 17.00 uur meegevaren worden met een stoomsleepboot. Waar deze sleepboten vandaag de dag niet meer op stoom varen, maar eerder op andere brandstoffen - en in sommige gevallen op nieuwere, niet-fossiele brandstoffen - zoals elektriciteit en misschien zelfs wel waterstof in de toekomst, kan met de Havendagen ervaren worden hoe het was om op zo’n ouderwets schip te varen.

Historische schepen

De stoomsleepboot is niet het enige historische schip. In Werkendam liggen tijdens de Havendagen ook enkele historische schepen aan de kade die te bekijken zijn.

Een mooie combinatie maakt dat met de nieuwe schepen die op de werven worden gebouwd, het verschil is duidelijk zichtbaar - en niet alleen vanwege de kleuren en de grootte. De schepen zijn te zien tijdens de vlootschouw en te bekijken in de speciaal daarvoor ingerichte nostalgische haven. Met sommige schepen is het ook mogelijk mee te varen.

Oude ambachten

Om de sfeer met de Havendagen helemaal af te maken, is er ook een kijkje te nemen bij de oude ambachten. Daar wordt vis gebakken, paling gerookt en visnetten gemaakt, een precies klusje.

Vandaag de dag gebeurt dat heel wat minder, maar helemaal weg is dit oude ambacht uiteraard niet: in de vissersdorpen wordt het nog volop gedaan. De ambachtslieden vertellen graag hoe het in z’n werk gaat.