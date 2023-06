Bazalt Wonen plaatst 316 zonnepanelen op dak van Zorgcentrum Wijkestein in Wijk en Aalburg.

WIJK EN AALBURG • In goed overleg met zorgorganisaties Maaswaarden ouderenzorg en Prisma plaatst Bazalt Wonen 316 zonnepanelen op een deel van het dak van Zorgcentrum Wijkestein in Wijk en Aalburg.

Deze investering draagt bij aan de ambities van Bazalt Wonen, Prisma en Maaswaarden ouderenzorg voor de verdere verduurzaming van haar zorgvastgoed. De werkzaamheden starten al op 26 juni en duren enkele weken.

Zorgcentrum Wijkestein is een woonvoorziening voor ouderen met een hulpvraag, waarin de zorgorganisaties Maaswaarden ouderenzorg en Prisma zorg leveren. Daarnaast zijn in het pand een aantal andere zorg gerelateerde partijen aanwezig zoals verschillende paramedische diensten en maatschappelijk werk.

Zonnepanelen een logische stap

Het pand waarin de zorgorganisaties zorg leveren, heeft een warmtepompinstallatie. Deze draait volledig op elektra wat resulteert in een relatief hoog elektraverbruik. Om dit verbruik terug te brengen investeert Bazalt Wonen nu in 316 zonnepanelen. “Een logische stap”, zegt Johan van Wijk, adviseur bijzonder bezit bij Bazalt Wonen. “De plaatsing van de zonnepanelen sluit goed aan bij onze duurzaamheidsambities. Zo zetten we samen met de zorgorganisatie stappen op het gebied van energiebesparende maatregelen.”

Voordeel huurders

“Als zorgorganisatie zijn we maatschappelijk betrokken en vinden wij het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst”, zegt Liselotte van Bokhoven, bestuurder van Maaswaarden ouderenzorg, over de samenwerking.

“Door bij te dragen aan de energietransitie kunnen we de energielasten kosten verlagen en meer middelen vrijmaken voor onder andere de doorontwikkeling op het gebied van zorginnovatie en andere faciliteiten. Het levert voor ons als huurder en voor onze bewoners altijd voordeel op. Wij hopen in de toekomst samen met Bazalt Wonen meer duurzame initiatieven te verwezenlijken.”

