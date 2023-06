Banenmarkt op Havendagen in Werkendam: mensen vinden, boeien en binden

WERKENDAM • Tijdens de Havendagen zal er voor het eerst ook een Banenmarkt gehouden worden. Karin Struijk is programmamanager bij Werkendam Maritime Industries en zij vertelt wat de Banenmarkt zal inhouden en waarom het zo belangrijk is om mensen te laten kennismaken met de maritieme bedrijven in Werkendam.

Werkendam Maritime Industries (WMI) is een cluster van 48 bedrijven in de scheeps-, water- en jachtbouw. Het cluster is opgericht om de bekendheid van de maritieme sector in Werkendam te vergroten en verbindingen te leggen tussen ondernemers, overheid, onderwijs en ‘overkant’, ofwel de andere kant van het water.

Meer dan 140 vacatures

Samen zijn de bedrijven in het cluster goed voor zo’n 2000 arbeidsplaatsen. “Op dit moment zijn er meer dan 140 vacatures voor deze arbeidsplaatsen binnen de 48 bedrijven in het cluster. Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe we mensen vinden, boeien en binden, zijn we een denktank gestart. Met de Banenmarkt hopen we de mensen ook daadwerkelijk te vinden, boeien en binden”, legt Karin uit.

Werkendam werkt wereldwijd

Volgens Karin is het opvallend dat een groot deel van de werkzame bevolking uit Altena een baan buiten de regio zoekt. “58 procent van de mensen die in Altena woont en een baan heeft, werkt buiten Altena. Wij zijn ervan overtuigd dat van dit percentage best een deel de files beu is en graag in de regio zou willen werken. Ze hebben er alleen geen idee van wat er in Werkendam allemaal gebeurt. Dat willen we op de Banenmarkt laten zien.”

“We hebben schitterende banen en de vacatures zijn op alle soorten niveaus en in talloze verschillende beroepen. Denk aan projectleiders, lassers, monteurs, elektriciens, afbouwmedewerkers, maar ook werkvoorbereiders, tekenaars, calculators, ingenieurs en hr-medewerkers. We hebben bovendien altijd ruimte voor stagiairs en bbl’ers. En mocht het nog niet duidelijk zijn: onze bedrijven werken wereldwijd, dus we hebben veel internationale contacten.”

Lassen met een VR-bril

Tijdens de Banenmarkt zullen de bedrijven binnen het cluster zich op een professionele manier presenteren. Er zijn verschillende activiteiten, waarmee de bezoekers op een interactieve manier aan informatie kunnen komen.

“We hebben innovatieve apparatuur waarmee we mensen helpen om hun vaardigheden te ontdekken. Zo kunnen ze met een VR-bril op een schip besturen, lassen of schilderen. Dat laatste gebeurt met een simulator-spray. Op het scherm van de VR-bril zie je precies hoe de verf laag voor laag wordt aangebracht. Ervaren hoe het is om een schip te besturen kan behalve met de VR-bril ook in onze simulator. Dan zie je niet alleen wat je doet, maar dan voel je het ook. Dat is het ultieme ervaren.”

LinkedIn-profiel optimaliseren

WMI helpt op de Banenmarkt ook om het LinkedIn-profiel van de bezoekers aantrekkelijker te maken. “We kunnen een cv-check doen en mensen helpen om hun LinkedIn-profiel te optimaliseren. Daar hoort natuurlijk ook een professionele foto bij. Die kunnen de bezoekers door ons laten maken. En niet geheel onbelangrijk: we bieden dit allemaal gratis aan.”

Ervaringen van medewerkers

Natuurlijk zijn er op de Banenmarkt ook medewerkers aanwezig die alles kunnen vertellen over het bedrijf waar ze werken en het beroep dat ze uitoefenen. “Zij zijn de ambassadeurs. Van binnenuit weten zij hoe leuk het is om bij een bepaald bedrijf te werken of om een bepaald beroep te hebben. We hopen dat ze hun enthousiasme en motivatie om te kiezen voor dat vak op de bezoekers kunnen overbrengen.”

De banenmarkt is op vrijdag 30 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 1 juli van 10.00 uur tot 14.00 uur en wordt gehouden op het terrein tussen Clean Classificeerbedrijf B.V. en Hoogendoorn MBI aan de Beatrixhaven in Werkendam.

Dit artikel verscheen eerder in de Havendagenkrant, welke is uitgegeven door Kontakt Mediapartners. De Havendagenkrant is ook online te vinden, via deze link.