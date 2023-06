Extra werkzaamheden voor personeel Bijtelskil nadat vandalen afdekzeil kapotmaken: ‘Enorm balen’

52 minuten geleden

Nieuws 244 keer gelezen

SLEEUWIJK • Het was even schrikken vorige week voor het personeel van het openluchtzwembad Bijtelskil aan de Griendweg in Sleeuwijk. Vandalen bleken in de nacht van vrijdag op zaterdag het grote afdekzeil zwaar te hebben beschadigd. Ook diverse panelen zijn afgebroken. Waarschijnlijk is men op het terrein gekomen door over het hek te klimmen.

“Enorm balen toen we het zagen,” vertelt Lenie van Balkom, hoofd administratie en ondersteunend teamleider van het zwembad. “Een persoon of personen hebben er overheen gelopen en is het afgebroken.”

Fataal kunnen aflopen

Van Balkom wijst erop dat het slecht had kunnen aflopen met degenen die over het zeil hebben gelopen. “Stel dat ze onder het zeil waren beland, dan hadden we hier ‘s ochtends iemand in het water zien drijven. Het had echt fataal kunnen aflopen. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

Er zijn geen camerabeelden waarop te zien is hoe een en ander werd vernield. “We willen graag van mensen weten of ze iets gezien of gehoord hebben. Als dat het geval is, roepen we die mensen op zich te melden bij de politie,” vervolgt Van Balkom.

Schade wordt na het seizoen hersteld

Ondanks dat het afdekzeil nu niet meer gebruikt kan worden, blijft het zwembad wel gewoon open. “De schade die is opgelopen, wordt pas na het seizoen hersteld. Anders moeten we een hele dag dicht zijn,” vertelt Van Balkom.

Doordat het afdekzeil niet gebruikt kan worden, valt er veel viezigheid en blad in het bad. Daardoor moeten er elke dag door het personeel extra werkzaamheden worden verricht. “Er valt natuurlijk veel in dat niet in het bad terecht hoort te komen. We moeten nu veel opruimwerkzaamheden verrichten en veel met de stofzuiger werken.”

Kosten

Het Sleeuwijkse zwembad is wel verzekerd. “Maar we hebben een groot eigen risico. Het kost altijd weer geld. Heel vervelend allemaal.” Bij Bijtelskil is er wel eens eerder schade aangericht. “Maar niet in deze mate.”