Britse operatie in Altena tijdens Tweede Wereldoorlog: ‘Toen was er paniek in de Biesbosch’

WERKENDAM • “In een boek van Bas Zijlmans kwam ik informatie tegen over operatie Bograt in de Biesbosch. Later kwam ik in oude archiefstukken in een Engels archief die operatie weer tegen. Ik heb de stukken gekocht en gelezen. Ik vond het interessant en dacht: nu weet ik het en heb er niets meer mee gedaan,” vertelt Peter Willem Langebeeke, auteur van het recent uitgegeven boekje ‘Operatie Bograt, Een geheime operatie in de Biesbosch.’

Langebeeke (25) is een jonge, bevlogen geschiedenisdocent op een school voor voortgezet onderwijs in Papendrecht. Eerder was hij werkzaam op een school in Wijk en Aalburg en kwam daar in contact met het oorlogsmuseum in Veen, waar hij nog steeds betrokken is en de Battlefield Tours organiseert. Langebeeke vertelt dat zijn vrouw uit Werkendam komt en dit bracht hem steeds meer liefde voor Altena en ook om steeds meer geschiedenis uit Altena te ontdekken.

Operatie Bograt krijgt een gezicht

“Voor mijn opleiding docent godsdienst moet ik veel reflectieopdrachten schrijven. Om vaardigheid te krijgen in het schrijven, schreef ik in de zomervakantie over een onderwerp wat mijn interesse heeft: de geschiedenis van operatie Bograt. Daarna kwamen mijn aantekeningen weer in de kast terecht, totdat ik bij toeval in een Engels archief de persoonlijke archieven vond van Majoor Sir Patrick Wall, onder wiens leiding de patrouille stond in 1945. Daar vond ik zijn persoonlijke verhaal en aantekeningen. Ineens kreeg operatie Bograt een gezicht.”

‘Ze hebben hier gelopen’

Terwijl we aan de Steenen Muur staan in de Biesbosch, wijst Langebeeke richting de Bloemplaat: “Daar in die bocht moeten ze aan land zijn gekomen. Door de persoonlijke archiefstukken van Wall konden die details nu toegevoegd worden aan het verhaal. Ze hebben hier gelopen,” de levendige betrokkenheid van Langebeeke maakt dat je geschiedenis voelt.

“Het is onduidelijk waar ze geland zijn, ik denk door die bocht en ze zijn te voet via de boomgaard naar de boerderij gelopen. Ze zijn om 02.10 uur ‘s nachts geland en waren rond 03.00 uur op de boerderij”, vertelt hij.

Paniek in de Biesbosch

“Ze hebben niet snel gelopen, men wist dat het hier door de Duitsers bemijnd was en dat de Duitsers mogelijk op hun wachtpost waren. Ze hebben twee uur gewacht of er beweging was, maar er waren geen Duitsers. De marine had zich tijdelijk verschanst in de Bruine Kil, vanwaar ze worden opgeroepen naar het ophaalpunt te komen. Vanaf dat moment gaat het mis. Waarschijnlijk is de radio gesneuveld en was er geen contact meer. Dan ontstaan gijzelingen, vuurgevechten, arrestaties en voor alle partijen is er paniek in de Biesbosch.”

Langebeeke wijst weer: “Daar bij het huisje zaten elf mariniers, niet iedereen kon zwemmen, maar er was wel eb en vloed en veel stroming. Enkelen werden door de stroming meegezogen naar Paulus zand. Dan wordt duidelijk dat de mariniers gered moeten worden en trekken ruim 350 mariniers de Biesbosch in en bezetten plaat voor plaat.” Langebeeke wijst weer naar het water, het gat van Paulus: “Hier hebben ze gevaren en de Steenen Muur bezet, 36 uur later was iedereen gevonden.”

Boek Operatie Bograt

“Ik heb het boek niet geschreven omdat ik schrijver wil zijn. Ik wil het verhaal vertellen, wat veel mensen niet kennen.” Langebeeke vertelt dat er op Altenase bodem weinig geallieerden zijn geweest. “D-Day en Market Garden krijgen veel aandacht en terecht. Deze operatie was klein, Brits en op Altenase bodem, dat maakt het bijzonder.”

“Het boekje is geen verhaal, het is keiharde geschiedenis die de archiefstukken laat spreken. Verhalen doen soms afbreuk aan de waarheid omdat een verhaal leesbaar en smeuïg moet zijn. Dit verhaal is smeuïg genoeg van zichzelf. Dit verhaal was na 78 jaar maar minimaal bekend, het werd kort genoemd in verschillende boeken, die inmiddels niet meer te verkrijgen zijn. Het verdient meer aandacht. Ik hoop dat met deze uitgave deze bijzondere geschiedenis nu ook het gewone publiek kan bereiken”, besluit Langebeeke.

Operatie Bograt

Aan de hand van archiefstukken, beschrijft Peter-Willem Langebeeke Operatie Bograt. In juni bracht hij in samenwerking met Stichting Omzien en Gedenken en Oorlogsmuseum Veen het boek uit. Inmiddels is de tweede druk al verschenen. Het is verkrijgbaar bij boekhandel ‘t Schrijvertje in Veen, Angelot in Werkendam, het Biesboschmuseum en de historische vereniging in Werkendam.