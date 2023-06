Koning Willem-Alexander erkent zorgen om toekomst zorg tijdens werkbezoek Beatrixziekenhuis

1 uur geleden

Nieuws 175 keer gelezen

GORINCHEM • Koning Willem-Alexander bracht vrijdagmiddag een werkbezoek aan Rivas Zorggroep in Gorinchem.

Het bezoek stond in het teken van passende zorg, om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Medewerkers van Rivas lieten zien hoe zij zich inzetten om de zorg voor iedereen goed en betaalbaar te houden. Daarbij vertelden ze ook tegen welke knelpunten en beperkingen zij daarbij aanlopen.

Koning Willem-Alexander maakte tijdens een rondleiding in het Beatrixziekenhuis, verpleeghuis Het Gasthuis en Zorgcentrale Gorinchem kennis met een aantal van de initiatieven waarmee Rivas op weg is om de ambities uit het integraal zorgakkoord te realiseren.

De Koning bezocht het toekomstige Spoedplein waar de HAP en de SEH intensiever gaan samenwerken om de patiënt sneller te helpen met de juiste zorg op de juiste plek. Daarna sprak Koning Willem-Alexander met de dochter van een bewoonster van Het Gasthuis over hoe zij samen met de medewerkers van het verpleeghuis de zorg voor haar moeder vormgeeft.

Vervolgens nam de Koning deel aan een digitaal zorgmoment vanuit de Zorgcentrale Gorinchem. De Zorgcentrale Gorinchem is een samenwerkingsinitiatief dat Rivas is gestart om de coördinatie van zorg in de regio te realiseren. Tot slot sprak de Koning met diverse betrokkenen over wat nodig is om in de toekomst betaalbare zorg te kunnen bieden.

Tijdens de rondleiding en de gesprekken had Koning Willem-Alexander aandacht voor de problemen die Rivas ervaart met het toekomstbestendig maken van haar zorg. Als ketenorganisatie zet Rivas belangrijke stappen, maar komen ook de beperkingen van het zorgstelsel al snel aan het licht. Beperkingen die deze week ook werden benoemd in het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

“We hebben te maken met verschillende financieringsvormen, concurrentie, verschillende wet- en regelgeving en we hebben verschillende cao’s. Dit zorgt ervoor dat we onze ambities, die overeenkomen met het Integraal Zorgakkoord van de regering, niet zomaar kunnen uitvoeren. Bij Rivas hebben we al vele pilots en initiatieven uitgevoerd die aantonen dat het verdwijnen van de ‘schotten’ tussen de verschillende zorgsoorten leidt tot beter toegankelijke en betaalbare de zorg. Maar wij kunnen deze problemen niet alleen oplossen”, legt Mariëlle Bartholomeus van de Raad van Bestuur van Rivas uit. “Het is fijn dat we deze ervaringen en zorgen met de Koning hebben kunnen delen.”

“Daarnaast hebben onze medewerkers en cliënten enorm genoten van dit bijzondere bezoek. En dat is voor ons heel waardevol”, vult Mariëlle aan.