Oversteek met Bergsche Maasveren langer gratis: startdatum tarieven naar oktober

ALTENA • Gebruikers van de ponten van Bergsche Maasveren kunnen langer gratis oversteken. Aanvankelijk zouden er vanaf maandag 17 juli tarieven gaan gelden voor de overtocht, maar dit blijkt toch te kort dag te zijn. Om alles goed voor te kunnen bereiden, is de nieuwe streefdatum voor de invoering van tarieven verplaatst naar medio oktober.

Waar alle andere veerdiensten al een vergoeding vroegen, lukte het de Bergsche Maasveren lange tijd om alle gebruikers kosteloos over te zetten. Het oplopende verschil tussen de kosten van de veerverbinding en de baten uit het eigen vermogen dwingt De Stichting Bergsche Maasveren er nu toe een systeem van betaling te introduceren, stelt men.

Startdatum verschuift

De zienswijzen van de gemeenteraden leiden echter tot aanpassingen, waardoor de geplande startdatum verschuift naar medio oktober 2023.

“Wij begrijpen dat de Raad van Toezicht de uitkomsten van de gevraagde zienswijze laat meewegen. Dit heeft praktische consequenties, waardoor wij de invoering van de betaling moeten doorschuiven”, aldus Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van De Stichting Bergsche Maasveren.

Het Drongelense Veer, Bernse Veer en Capelse Veer varen dagelijks en zijn daarmee van groot belang voor de ontsluiting van de vier oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Wethouders van deze gemeenten vormen de Raad van Toezicht van de Stichting. Zij legden het besluit om betaling in te voeren ter zienswijze voor aan hun gemeenteraad.

Uitzondering landbouwverkeer en loonwerkers

Holleman: “Het kostte de Raad van Toezicht enige tijd om tot een uitkomst te komen. Dat is ook begrijpelijk, je wilt de zienswijzen daadwerkelijk mee laten wegen. Gezamenlijk hebben wij besloten om de gemeente Altena meer tijd te geven om de gewenste tegemoetkoming aan haar inwoners goed te bepalen en te communiceren met onder andere de Dorpsraden.”

“Daarnaast is besloten alle landbouwverkeer én loonwerkers gratis over te zetten. Het bestuur wil de invoering van deze aanpassingen en de handhaving honderd procent in orde hebben. Dit kan gerealiseerd worden, maar het kost de politiek en het bestuur de nodige maanden om dit voor te bereiden en goed te doen.”

Betalen

De registratie en betaling wordt zo gemakkelijk mogelijk voor alle gebruikers van de veerdienst, van inwoners die bijna dagelijks zo reizen tot toeristen die een slechts een enkele keer de oversteek maken. Voor de invoering van de tarieven worden de inwoners en ondernemers geïnformeerd over het inchecken, abonnementen, wijze van betalen en alles wat verder van belang is.