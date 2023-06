Gemeenten zetten in op circulaire economie: ‘Afval is grondstof en grondstof is waarde’

ALTENA • De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout gaan intensiever samenwerken op het gebied van afval.

Het kabinet wil in 2030 het gebruik van grondstoffen halveren. In 2050 moeten gemeenten een volledig circulaire economie hebben. Gemeenten staan dus allemaal voor dezelfde opgave: bijdragen aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) en een circulaire economie.

De VANG-doelstellingen zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen. In een circulaire economie wordt efficiënter en zorgvuldiger omgegaan met grondstoffen, materialen en producten. Daardoor zijn we minder afhankelijk van de winning en productie van nieuwe grondstoffen en materialen.

Aantal uitdagingen

Binnen deze opgave hebben gemeenten te maken een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan complexe afval- en grondstromen, technologische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en regionale verwerkers en inzamelaars. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk om de kennis die gemeenten hiervan hebben te bundelen en goed samen te werken.

De gemeenten in de regio gaan dus intensiever samenwerken op het gebied van afval. Het gaat daarbij niet alleen om de afvalinzameling, maar ook om afvalverwerking en sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.

Expeditieleider

De gemeenten gaan samen een ‘expeditieleider’ aanstellen. Dit is iemand die de regionale samenwerking echt verder gaat brengen. De expeditieleider gaat aan de slag met het uitwerkingen van een werkwijze om actuele innovaties, beleidsontwikkelingen en wetgeving met elkaar te delen.

Daarnaast gaat de expeditieleider bouwen aan een regionaal circulair netwerk van overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en inwoners. Communicatie over afvalpreventie willen de gemeenten ook meer samen gaan oppakken. Bij gunningscriteria bij aanbestedingen komen er nu ook circulaire criteria bij.

Grotere kostenpost

“Ophalen en verwerken van afval zien wij een steeds grotere kostenpost worden. Wij willen juist dat afval geen onkostenpost is, maar een opbrengstenpost”, stelt wethouder Roland van Vugt. “Immers: afval is grondstof en grondstof is waarde. Binnen regionaal verband willen we onderzoeken welke winst hier ligt zowel in financiële zin als qua milieu.”