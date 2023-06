• In dit pand aan Munnikenland 83-85 in Sleeuwijk komt een opvanglocatie voor jonge statushouders.

Opvanglocatie voor statushouders in Sleeuwijk: buurtbewoners zijn overwegend positief

SLEEUWIJK • De gemeente Altena maakte dinsdag 20 juni bekend dat in een pand aan Munnikenland 83-85 in Sleeuwijk een opvanglocatie voor jonge statushouders wordt gerealiseerd. Buurtbewoners werden donderdagavond uitgenodigd om het pand te bekijken en hun vragen te stellen.

“Ik was hier nog nooit binnen geweest, maar binnenkijken is niet belangrijk. Ik wil weten wat ons te wachten staat. Grenzen onze tuinen aan elkaar?”, vertelt een buurtbewoner van het Hoekeinde. “Vanochtend haalde ik de brief uit de brievenbus en was verbaasd.”

De buurtbewoner herpakt zich snel en geeft toe: “Nee, eigenlijk was ik niet verbaasd. Dit pand stond al een tijdje leeg en ik had het vermoeden dat hier asielzoekers zouden komen. In de brief staat dat er toezicht zal zijn. Ik wil graag weten wat dat inhoudt. Ik ben nu iets gerustgesteld, maar ik wacht af hoe het in de praktijk zal zijn. We zijn hier allemaal goede medemensen, maar we willen ook zelf fijn kunnen wonen.”

Openheid en steun

Veel buurtbewoners maakten donderdag van de gelegenheid gebruik om het pand van binnen te bekijken en hun vragen te stellen. Op de vraag wat haar eerste reactie was, antwoordt een overbuurvrouw gevat: “Prima. Ik ben blij dat ik niet op de vlucht ben. Ik mis de bedrijvigheid nu dit pand leegstaat. Het was hier zo saai.” Vervolgens voegt ze eraan toe: “We moeten toch helpen.” Een andere buurman valt haar bij en zegt: “We kunnen ze naar de klote helpen, maar daar helpen we niet mee.”

De buurtbewoners knikken instemmend. De sfeer is gemoedelijk en iedereen is het erover eens dat ze verrast waren door de brief die ze ontvingen en dat de volgende dag direct de informatiebijeenkomst gepland stond. Maar dat de jonge statushouders welkom zijn is vanavond voelbaar. Een naaste buurtbewoner zegt: “Hier hebben we geen probleem. Het grootste probleem ligt in Den Haag, zij weten niet hoe ze dit moeten oplossen.”

Ook de naaste buren geven toe dat ze zich in eerste instantie overvallen voelden door de brief. “We hadden hier wel aan gedacht en ik begrijp dat het moet gebeuren. Ik hoop dat de jongeren die hier komen snel een baantje vinden. Ik wacht rustig af. Bij Sovak liep ik regelmatig binnen. Ik hoop dat we nu ook contact krijgen, want ze zijn welkom. We moeten positief blijven.”

Andere buren uitten dezelfde intentie: “We hopen echt dat alles positief uitpakt, want dat gunnen we ze van harte. Ze moeten geholpen worden. De jongeren die hier komen wonen zijn even oud als mijn eigen kleinkinderen, je moet er toch niet aan denken.”

Veel vragen

Andere bewoners hebben hun vragen op papier gezet: “We hebben veel vragen. We willen weten hoe ze de jongeren gaan begeleiden, uit welke cultuur ze komen en nog veel meer. Maar we hebben vanavond positieve antwoorden gekregen en gaan er zelf ook positief in.”

Een buurman zegt: “Ik hoop dat ze ons ook leren kennen en dat er contact ontstaat. We moeten dit niet zien als een bedreiging, hoewel het natuurlijk ook een spanningsveld is. We moeten geen oordeel vellen. We weten dat het niet gemakkelijk is, maar we gaan er positief in. Ik denk dat we veel van hen kunnen leren.”

Hij vertelt dat ze zelf kleinkinderen hebben van dezelfde leeftijd, voor wie ze een opa en oma met raad en luisterend oor kunnen zijn, waarop de buurvrouw zegt: “Misschien kunnen we ook wel opa en oma zijn voor deze jongeren.”

Goed gevoel bij burgemeester

Aan het einde van de avond kijken burgemeester Lichtenberg en wethouder Van Hunnik met een goed gevoel terug op de avond. “We hebben veel mensen uit de buurt mogen ontvangen. Er waren vragen over de begeleiding, maar men is vooral blij dat het pand weer bewoond gaat worden en men hoopt dat ze met deze bewoners hetzelfde fijne contact op kunnen bouwen, als wat er voorheen was met de bewoners van Sovak.”

Op het geluid dat veel mensen zich overvallen voelden door de snelheid van de brief licht de burgemeester toe, dat het college voor een taakstelling staan. “Op het moment dat het college dit besluit nam, hebben we de buurtbewoners direct geïnformeerd en ze op korte termijn de kans gegeven om vragen te stellen.”

De sfeer op de locatie was positief, met vragen maar ook met openheid, waarop burgemeester Lichtenberg reageert: “Dit zijn typisch de inwoners van Altena. Mensen die hulp nodig hebben worden gastvrij ontvangen.”