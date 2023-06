Havendagenkrant helaas niet ontvangen? Hier kun je een exemplaar afhalen

1 uur geleden

Nieuws Havendagen Werkendam 122 keer gelezen

WERKENDAM • In de haven van Werkendam worden op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli voor het eerst sinds 2016 weer de Havendagen gehouden. Op donderdag 22 juni is er samen met de wekelijkse krant van Het Kontakt een speciale uitgave over de Havendagen verspreid in Altena. Heb je de Havendagenkrant helaas niet ontvangen? Dan is deze op verschillende plekken in Werkendam af te halen.

De Havendagenkrant is verkrijgbaar op zes verschillende locaties in Werkendam. Je kunt deze ophalen bij Cigo Stoop (Kruisstraat 18), MCD (Lijnbaan 5), Albert Heijn van Vuuren (Sigmondstraat 52), Maatschap Fysiotherapie Werkendam (Gedempte Haven 17), Esso Kieboom (Biesboschhaven Zuid 30A) en TotalEnergies Van Dijkhuizen (Sportlaan 42).

De Havendagenkrant is ook online te lezen: dat kan via deze link.