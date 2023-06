• Het voormalige pand van Sovak in Sleeuwijk.

Gemeente Altena gaat statushouders opvangen in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Om te voldoen aan de wettelijke taakstelling van het huisvesten van statushouders, heeft gemeente Altena besloten tijdelijk statushouders te gaan huisvesten in het voormalige pand van Sovak aan Munnikenland 83-85 in Sleeuwijk.

In het pand worden in het ene gedeelte tien tot twaalf alleenstaande minderjarige statushouders opgevangen en in het andere gedeelte volwassen statushouders, waarbij de gemeentelijke voorkeur uitgaat naar gezinnen.

157 huisvestingsplaatsen in 2023

Statushouders zijn vluchtelingen die de hele asielprocedure hebben doorlopen en in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen. Statushouders worden gekoppeld aan een gemeente en in 2023 dient Altena 157 statushouders te huisvesten. Op dit moment heeft de gemeente een derde hiervan gerealiseerd.

De alleenstaande minderjarige statushouders krijgen 24 uur per dag begeleiding door TMC Pro en staan onder toezicht van NIDOS.

De overige volwassen statushouders worden tijdelijk gehuisvest in afwachting van geschikte woonruimte elders in Altena.

‘Zorgen voor menswaardige opvang’

Door statushouders die in Altena komen wonen te huisvesten in een tijdelijke locatie, wil de gemeente de druk op de woningmarkt op dit moment verminderen. Hiermee blijft de woningmarkt open voor andere woningzoekenden, is de gedachte.

“We laten onze medemens niet in de kou staan en willen en moeten een bijdrage leveren aan een humane oplossing rondom asielopvang in Nederland”, stelt wethouder Anneloes van Hunnik. “Het gaat tenslotte om medemensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Wij willen hen een veilige opvangplaats bieden om tot rust te komen. Dat willen we én kunnen we doen op een manier die voor alle inwoners van Altena passend is.”

Gezamenlijke opgave Baronie

De opvang van asielzoekers en statushouders doet de gemeente Altena niet alleen. In het district de Baronie (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert) wordt samen gezocht naar meer tijdelijke woningen en tussenvoorzieningen, die ruimte moeten geven op de woningmarkt.

Naast de huisvesting van statushouders, zoeken de gemeenten binnen de Baronie ook naar locaties voor de opvang van asielzoekers. Zo verdelen zij de verantwoordelijkheid over de hele regio en kan iedere gemeente passend bij de eigen situatie een deel van de opgave invullen.