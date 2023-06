Opvang van Oekraïners in Werkendam wordt uitgebreid met veertig plekken





WERKENDAM • Al ruim een jaar vangt gemeente Altena Oekraïense vluchtelingen op in het pand van Bazalt Wonen aan de Merwestraat/Lijnbaan in Werkendam. Om voorbereid te zijn op een hogere instroom van Oekraïners breidt de gemeente deze opvanglocatie uit voor circa veertig mensen uit Oekraïne.

Op dit moment verblijven er zo’n zestig Oekraïense vluchtelingen in de helft van het gebouw van Bazalt Wonen. Onlangs is gemeente Altena met de woningcorporatie overeengekomen om ook de rest van het pand te huren voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Na een korte verbouwing die medio augustus start, kunnen er dan nog maximaal veertig extra Oekraïners opgevangen worden.

Reactie wethouder

“De opvang van Oekraïense vluchtelingen, de maatschappelijke betrokkenheid en hartverwarmende inzet van talloze inwoners van onze gemeente heeft laten zien dat we in Altena er staan als onze medemens om hulp vraagt. Oekraïense vluchtelingen voelen zich welkom en omwonenden ervaren geen overlast. Dat hebben we als Altena samen goed gedaan”, aldus wethouder Anneloes van Hunnik.

Opvang verloopt goed

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze locatie gaat goed, stelt gemeente Altena. Er zijn geen meldingen of klachten van overlast vanuit omwonenden en/of ondernemers. De kinderen/jongeren gaan overdag naar de taalklas/school en zo’n 85 procent van de volwassenen die de gelegenheid hebben zijn aan het werk.

Op de locatie is 24 uur per dag toezicht in de vorm van beheer en beveiliging. Dit blijft ook zo in de nieuwe situatie. Daarnaast kan er in Werkendam een beroep worden gedaan op de vele vrijwilligers die beschikbaar zijn voor hand en spandiensten. ‘Daar is tot nu toe veel positieve ervaring mee opgedaan en zij zullen opnieuw klaarstaan om hun bijdrage te leveren bij het inrichten van het nieuwe gedeelte van de opvanglocatie’, meldt de gemeente.