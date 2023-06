Groot lezersonderzoek door uitgever van Het Kontakt – Altena

1 uur geleden

Nieuws 163 keer gelezen

ALTENA • Kontakt Mediapartners, de uitgever van onder meer Het Kontakt – Altena houdt de komende weken een uitgebreid lezersonderzoek. Met als doel: luisteren naar de wensen van onze lezers, sitebezoekers, appgebruikers en social media volgers.

Lokaal nieuws leeft en wordt gewaardeerd. Diverse onderzoeken, onder meer van het Commissariaat voor de Media, tonen dit klip en klaar aan.

Maar lokaal en regionaal nieuws halen we tegenwoordig niet meer alleen uit de papieren krant. Andere, digitale, bronnen spelen ook een voorname rol. Op elk moment van de dag.

Inzicht

Hoe en wanneer kunnen we het nieuws het beste delen? En via welke kanalen? Welke verbeterpunten zijn er? Dát is wat we van onze lezers willen horen. Vandaar het lezersonderzoek. We krijgen graag meer inzicht in wat u als lezer belangrijk vindt.

Daarom de vraag om mee te doen aan ons lezersonderzoek. Het invullen hiervan duurt vijftien à twintig minuten. Met de uitkomsten gaan we bij Het Kontakt – Altena aan de slag met als insteek het lokale nieuws nog beter weg te zetten.

Etentje

Lezers die meedoen aan het onderzoek maken kans op een etentje voor twee in een restaurant in de naaste omgeving.

Het lezersonderzoek is te vinden op: https://nl.surveymonkey.com/r/HetKontakt.