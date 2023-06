• Het gemeentehuis in Almkerk.

Gemeenteraad stelt nieuw beleid vast voor huisvesting van arbeidsmigranten in Altena

54 minuten geleden

Nieuws 130 keer gelezen

ALTENA • De gemeenteraad heeft dinsdagavond het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Altena vastgesteld. Het voorstel van het college aan de raad kon op brede steun rekenen, hoewel het op enkele punten nog werd bijgestuurd.

Met het nieuwe beleid wordt vooraf bepaald hoeveel arbeidsmigranten en huisvestingsplaatsen er in Altena nodig zijn om al het werk gedaan te krijgen. Dit aantal is vastgesteld op 400, waarbij er per locatie tussen de 100 en 150 arbeidsmigranten mogen wonen.

De 400 extra huisvestingsplaatsen zijn overigens al vergeven. Aan de Kromme Nol in Wijk en Aalburg en de Middenweg in Andel worden huisvestingsplaatsen gerealiseerd voor respectievelijk 132 en 274 arbeidsmigranten.

Afstand tussen locaties

Het college had voorgesteld dat de afstand tussen twee huisvestingslocaties hemelsbreed minimaal één kilometer moet zijn, maar op initiatief van het CDA en de VVD besloot de gemeenteraad dat dit minstens twee kilometer moet zijn. Hiermee wil men voorkomen dat er bij een kleine kern meer opvanglocaties mogelijk zijn.

Wethouder Wendy van Ooijen was bang dat dit ook locaties zou uitsluiten waar juist behoefte is aan huisvesting.

Nieuw behoefteonderzoek

Omdat er geluiden zijn dat er in het westen van Altena, waaronder Werkendam, behoefte is aan grootschalige opvang van arbeidsmigranten, heeft de gemeenteraad het college opgedragen om in het geval van nieuwe aanvragen een nieuw behoefteonderzoek te laten uitvoeren.

Zo zou het maximale aantal extra huisvestingsplaatsen nog uitgebreid kunnen worden. Dergelijk onderzoek zal overigens niet vóór 2025 worden uitgevoerd.

Seizoensarbeiders

Seizoenarbeiders mogen in het nieuwe beleid maximaal twaalf weken op eigen terrein gehuisvest worden. Vergunningen die hiervoor worden afgegeven, gelden maximaal tien jaar.

Vrije Volkspartij Altena nam niet deel aan het debat en de besluitvorming over de nieuwe beleidsregels voor arbeidsmigranten. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling besloot fractievoorzitter Henno Timmermans het debat ook niet fysiek bij te wonen.