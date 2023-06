Bazalt Wonen geeft update over bouwprojecten ‘De Dusse’ en ‘Achter de Schans’

ALTENA • Bazalt Wonen geeft een update over twee bouwprojecten in Altena, namelijk De Dusse in Dussen en Achter de Schans in Werkendam, aangezien een bezoek aan de bouwplaats dit jaar niet mogelijk is.

De vergunning voor de bouw van het appartementencomplex ‘De Dusse’ aan de Aan de Schalkenwerf in Dussen is succesvol afgerond. Op 11 juli zal de officiële eerste paal worden geslagen voor dit complex met twintig sociale huurappartementen. De oplevering van de woningen aan de nieuwe huurders wordt verwacht tegen het einde van 2024.

Achter de Schans

Gelegen achter een karakteristieke dijk, De Schans, realiseert Bazalt Wonen tien sociale huurwoningen. Deze rijwoningen in de nieuwbouwontwikkeling ‘Achter de Schans’ in Werkendam zijn aangekocht van aannemingsbedrijf Van Wanrooij.

Elke woning zal zijn eigen aardwarmtepomp krijgen. De bouwwerkzaamheden zullen aan het eind van de zomer in 2023 van start gaan en naar verwachting zullen de woningen tegen het einde van 2024 worden opgeleverd.