Altena vraagt aandacht voor preventie van dementie met campagne ‘We zijn zelf het medicijn’

1 uur geleden

ALTENA • In juni is de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ zichtbaar in gemeente Altena. Deze campagne vraagt aandacht voor de preventie van dementie.

Dementie is niet te genezen en er is ook nog geen medicijn beschikbaar. Proberen dementie te voorkomen is de beste optie die er momenteel is. Dementie helemaal voorkomen is niet mogelijk. Toch zijn er een aantal factoren die men wel kan beïnvloeden.

Leefstijladviezen

In de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ staan daarom drie leefstijladviezen centraal: blijf nieuwsgierig (heb een doel, een hobby, iets leren, een eigen tuintje), eet gezond (veel groente en fruit, rook niet) en beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig).

“De leefstijladviezen van deze campagne passen mooi bij het gemeentelijke project Vitaal Altena, waarin een vitale gemeente centraal staat. In 30 procent van de gevallen is dementie te voorkomen, en dat is bij maar weinig mensen bekend. We ondersteunen deze campagne dan ook van harte”, aldus wethouder Shah Sheikkariem.

Betere daginvulling

Gedurende de campagne periode vraagt gemeente Altena aandacht voor een betere hersengezondheid. Daarnaast gaat de gemeente Altena dit jaar en de komende jaren aan de slag om de daginvulling voor mensen met dementie te verbeteren. Daarbij hoort ook het stimuleren van (oudere) inwoners om sociaal en sportief actief te blijven.