Veel waterrecreanten in Altena beboet afgelopen decennium: meeste boetes in en rondom Biesbosch

1 uur geleden

ALTENA • In Altena werden veel recreanten op het water beboet. Sinds 2012 zijn er in totaal 654 boetes uitgeschreven. Dit en meer blijkt uit een analyse van beslist.nl, dat alle geregistreerde waterrecreatieboetes van 2012 tot en met 2022 van het CJIB analyseerde.

In het afgelopen decennium zijn er meer dan 32.000 boetes uitgeschreven aan recreanten op het water in Nederland. Vooral sinds de ‘coronajaren’ is er een forse stijging te zien. Eerder werden gemiddeld 2.700 boetes per jaar uitgeschreven, maar inmiddels ligt dit aantal ruim een derde hoger: 3.800 boetes gemiddeld.

Biesbosch

Sinds 2012 werden de meeste watergerelateerde boetes uitgeschreven op het wateroppervlakte in en rondom de Biesbosch. Zo is er in de gemeente Drimmelen 965 keer bekeurd. Ter vergelijking: in een gemiddelde Nederlandse gemeente werden 94 boetes uitgeschreven. Ook de gemeenten in de buurt van de grote rivieren staan hoog op de lijst, met name Altena (654 boetes).

Reden van boetes

Het merendeel van de boetes, bijna 90 procent, betreft twee overtredingen: het overschrijden van de maximaal toegestane snelheid en het varen zonder de vereiste documenten, zoals een vaarbewijs of vergunning.

Daarnaast worden er verhoudingsgewijs veel boetes uitgeschreven voor het negeren van verbodstekens, het hinderen van de scheepvaart en het zwemmen op plekken waar dit niet is toegestaan.