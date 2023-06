Aldert van Hoornaar viert 40-jarig jubileum als organist: ‘Er moet eenheid zijn met de gemeente’

WERKENDAM • Wie al veertig jaar hetzelfde vak uitoefent, is misschien een keer uitgeleerd. Dat geldt echter niet voor kerkorganist Aldert van Hoornaar (62) uit Gorinchem. Hij denkt dat hij nog zeker tien mensenlevens vooruit kan met het instuderen van alle orgelmuziek. Zijn spel houdt het midden tussen het creatieve van zijn leermeester Jan Bonefaas en het meer technische spel van zijn tweede leermeester Ben van Oosten.

Van Hoornaar houdt van schoonheid en daar ligt dan ook de oorsprong van zijn liefde voor muziek. Die liefde begon al als kind. Als zijn moeder thuis meezong bij het harmonium dat door zijn vader werd bespeeld. “Mijn moeder was creatief en zong zo graag, ze deed ook aan schoonschrijven. Op mijn vijfde mocht ik al zelf spelen op het harmonium. Orgelmuziek is zo mooi, ik kom zelf uit een orthodox nest en dan is orgelspel meestal de enige manier om in aanraking te komen met muziek.”

Vaste organist in Werkendam

Vanaf zijn tiende jaar krijgt hij orgelles van plaatselijke organisten in Boven-Hardinxveld, later gaat hij naar de muziekschool in Gorinchem. Daar komt hij in aanraking met organist Frans van Tilburg. Hij is de vaste organist in de Hervormde gemeente in Werkendam. In 1983 wordt hij op aanbeveling van Van Tilburg de tweede organist in de gemeente in Werkendam. Twee jaar later wordt hij de vaste organist.

In al die jaren zag hij predikanten gaan en komen. Dominee Droogers, Arkeraats, Van der Ploeg, Meijer, Den Boer, Lam; allemaal hebben ze reeds afscheid genomen, maar Van Hoornaar bleef de kerk al die jaren trouw.

Verschillende kerken

Naast het spelen op het orgel in de dorpskerk, speelde Van Hoornaar ook in de vroegere Biesboschkerk aan de Bandijk. “Daar zat je bijna met je rug tegen de dakspanten, zeker bij trouwdiensten in de zomer was het daar altijd zo heet”, zo herinnert Van Hoornaar zich nog goed. In 2004 werd de nieuwe Biesboschkerk in gebruik genomen, ook daar begeleidt Van Hoornaar met grote regelmaat de samenzang.

Het vaakst speelt hij echter in de dorpskerk op het Van Leeuwen-orgel uit 1953. Het orgel was destijds niet erg degelijk gebouwd, doordat er na de oorlog weinig goede materialen aanwezig waren. In 1972 werd besloten tot een restauratie door de firma Pels & Van Leeuwen en werd een fraaie nieuwe orgelkas gemaakt. “Ik mag hier graag spelen, het is een leuk orgel. Alleen jammer dat je in de dorpskerk de galm mist, de ruimte zingt niet echt mee. Dat is in de nieuwe Biesboschkerk wel wat beter”, zo vertelt hij uit eigen ervaring.

Eenheid

Als voorspel voor aanvang van de dienst mag hij graag improviseren op psalm 105. Verder heeft hij geen voorkeur voor het spelen op hele of halve noten, als het kerkvolk maar in de maat meezingt.

“In 1940 heeft een journalist een keer heel veel kerkdiensten bezocht om te luisteren naar het tempo van het orgelspel. Toen werd nog bijna overal op hele noten gezongen, maar nu zijn de verschillen veel groter en wordt veel meer ritmisch gezongen. Ik ben zelf opgegroeid met het zingen van die hele noten, daar ben je op ingesteld. Het wordt pas een probleem als het niet gelijk gaat. Er moet eenheid zijn tussen de organist en de gemeente, dat is cruciaal. Wel is het moeilijker om langzaam te zingen.”

Lesgeven

Naast het bespelen van het kerkorgel geeft Van Hoornaar ook les aan zowel de jeugd als aan meer gevorderde, volwassenen. Wel neemt het aantal leerlingen dat orgel wil leren spelen af, voorheen was het een vast onderdeel van de christelijke opvoeding.

“Ik ben altijd heel blij met mijn leerlingen. Het is fijn om over muziek te vertellen, maar ook wel over theologie en godsdienst. Ik heb een uitgebreide boekenverzameling uit de 17e en 18e eeuw over theologie en kerkgeschiedenis, waar ik graag over vertel. Sommige leerlingen zeggen dat ik dominee had moeten worden”, zo laat hij lachend weten. Zelf kreeg hij les van Jan Bonefaas, organist in de Grote kerk in Gorinchem.

Verlanglijstje

“Van hem heb ik heel veel geleerd, hij was een hele muzikale man en zat meer in de romantische hoek. Ik was zijn vaste registrant, maar heb ook zelf concerten gegeven op dat Bätz-Witte orgel, echt een prachtig orgel.” Op zijn verlanglijstje staan ook nog enkele andere orgels waar hij graag nog eens op zou spelen. Zoals het orgel in de Saint-Ouen in het Franse Rouen. Maar ook het orgel in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel of in de Dom van Utrecht wil hij nog wel een keer bespelen.

Jubileumconcert

Ter gelegenheid van het jubileum van organist Aldert van Hoornaar werd zaterdag 17 juni in de dorpskerk te Werkendam een lezing gehouden over de Nederlandse kerkmuziek door de eeuwen heen. Dr. Jaco van der Knijff nam bezoekers mee op een muzikale reis met orgelspel van Aldert van Hoornaar. Na afloop was er een receptie om Aldert te feliciteren.