Nieuwe fietsexcursie in Noordwaard onder begeleiding van een gids: leer alle ins en outs

WERKENDAM • Bezoekers van de Biesbosch en het Biesboschmuseumeiland kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een nieuwe fietsexcursie onder leiding van een Noordwaard-expert. Tijdens een korte presentatie en een fietstocht krijgen bezoekers alle ins en outs over het Ruimte voor de Rivieren project en de topnatuur die daar te vinden is.

De Noordwaard werd in 2015 door Rijkswaterstaat ontwikkeld in het kader van het grotere Ruimte voor de Rivieren project, waarbij letterlijk meer ruimte moest komen voor rivierwater bij hoge waterstanden. Sinds januari 2022 wordt het gebied beheerd door Staatsbosbeheer. Hoofdprioriteit van de Noordwaard is waterveiligheid. De natuur lift daar direct op mee.

Geef water de ruimte

“De Noordwaard is tegenwoordig meer dan een doorstroomgebied. Het is een voor Nederlandse begrippen uniek zoetwatergetijdengebied met droogvallend en langzaam stromend water”, leggen de boswachters van Staatsbosbeheer in de Biesbosch uit.

“Met voldoende rust-, paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen en vogels. Waaronder de imposante vis- en zeearend. En waar getijdenminnende plantensoorten als grote kattenstaart, driekantige bies en zwanenbloem het enorm goed doen. Geef water de ruimte en topnatuur volgt vanzelf. Gelukkig mogen wij de komende negen jaar de Noordwaard beheren en zoeken wij naar de ecologische kansen. En dat gaat goed.”

Fietsexcursie

Gedurende de zomermaanden biedt Staatsbosbeheer een beperkt aantal fietsexcursies in de Noordwaard aan, onder leiding van een Noordwaard-expert.

De excursie start met een presentatie van twintig minuten in de filmzaal van het Biesboschmuseum. Daarna volgt een twee uur durende fietstocht door het gebied. Onderweg vertelt de gids allerlei informatie waardoor bezoekers dit gebied nog beter leren waarderen.

Interesse? Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer