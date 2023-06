Altena gaat samenwerking aan om veiligheid en biodiversiteit in Biesbosch te waarborgen

ALTENA • De gemeenten Altena, Dordrecht, Drimmelen en Geertruidenberg, Rijkswaterstaat, Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om de veiligheid en de biodiversiteit in de Biesbosch te waarborgen. Ze hebben een speciale overeenkomst getekend, waarin de samenwerking bekrachtigd wordt.

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de partijen gezamenlijk optreden en informatie delen om problemen in de Biesbosch aan te pakken. Ze willen vooral overtredingen en bedreigingen voor de Biesbosch tegengaan.

Integraal veiligheidsplan

In december 2022 hebben de gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht en Staatsbosbeheer een veiligheidsplan opgesteld. Dit plan is erg belangrijk voor de samenwerking in de Biesbosch en het is zelfs uniek in Nederland. Een bijzonder aspect van dit plan is dat het rekening houdt met misdrijven tegen het milieu.

Dankzij dit plan zijn de partijen beter in staat om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s en bedreigingen op het gebied van milieucriminaliteit. Organisaties die verantwoordelijk zijn voor handhaving en toezicht kunnen actie ondernemen en milieucriminaliteit voorkomen, zodat de natuurwaarden van het Nationaal Park De Biesbosch behouden blijven.

Balanceren in de Biesbosch

De belangrijkste gedachte achter deze samenwerking is dat er een balans moet zijn tussen natuurbehoud, recreatie, economie en veiligheid in de Biesbosch. De overeenkomst en het veiligheidsplan zijn concrete stappen om deze balans te bewaren en de Biesbosch te beschermen.

Door gezamenlijk op te treden en informatie in een breder netwerkt te delen, kan er in de Biesbosch effectiever worden opgetreden tegen overtredingen en milieucriminaliteit. Ook wordt de balans tussen natuur, recreatie, economie en veiligheid gehandhaafd. Zo kunnen de bezoekers en gebruikers in het nationaal park blijven genieten van deze unieke natuur in Nederland, nu en in de toekomst.