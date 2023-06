Chinouk Thijssen opent schoolbibliotheek en beantwoordt vragen: ‘Hoeveel geld verdient u met een boek?’

ANDEL • Jongeren enthousiast maken voor boeken en laten ontdekken dat er voor iedereen een boek is dat bij zijn of haar interesse past, dat is de doelstelling van de nieuwe bibliotheek die vrijdag 9 juni werd geopend in het Open leercentrum van de vmbo-school Curio Prinsentuin in Andel.

“Er is voor iedereen een boek, een boek dat past bij jouw interesse en waar jij plezier aan kunt beleven. Lezen moet leuk zijn, ook op school. Eén van de mooiste dingen is een plaats waar je kunt kiezen welk boek bij jou past. Dat is een bibliotheek en dit is jullie bibliotheek”, spreekt locatiemanager Harrie Weijtens in een volle aula die gevuld is met alle eerste- en tweedejaars leerlingen.

“Schrijvers zijn vreemde mensen”, stelt schrijfster Chinouk Thijssen, bekend van verschillende young adult thrillers. Ze is deze ochtend te gast en neemt de leerlingen mee in haar gedachtenwereld van jeugdthrillers, en de leerlingen mogen vragen stellen. Omdat Thijssen begrijpt dat dit best spannend is, stelt ze er iets tegenover: wie een vraag stelt, wordt een personage in één van haar volgende boeken. Jurne durft de eerste vraag te stellen en zal daarmee een plaats krijgen in een volgend boek.

Wie niet groot is, moet slim zijn

Als de vingers dan omhoogschieten en jij ook een vraag hebt maar wat kleiner bent, moet je ervoor zorgen dat je toch in beeld bent. Sep gaat op een kruk midden in de aula staan om in beeld te komen. Zijn vraag is belangrijk voor veel leerlingen: “Hoeveel geld verdient u met een boek?”

Thijssen vertelt dat een schrijver het kleinste gedeelte ontvangt. Bij de verkoop van een boek is maar ongeveer tien procent voor de schrijver. Veel leerlingen reageren verbaasd en een van de leerlingen zucht: “Dat is te weinig.” Maar met deze vraag claimt Sep wel zijn naam als nieuw personage in een volgend boek.

Spannend

Voor de officiële opening van de bibliotheek wordt elke klas vertegenwoordigd door één leerling. Nadat Fieke van den Dungen de schaar aanreikt en Chinouk Thijssen het lint doorknipt, nemen ze allemaal een kijkje in de bibliotheek. Fieke vertelt dat ze horrorboeken wel leuk vindt, “omdat je niet weet of het kan gebeuren.”

Ook Floor Nerings kijkt met stralende ogen rond en heeft heel veel vragen voor de schrijfster. Ze vertelt dat ze het boek ‘Happy end’ van mevrouw de Graaf, haar docent Nederlands, heeft gekregen, “Het is zo lekker spannend.”

Op de vraag welk boek ze zou kiezen, loopt leerling Jordy naar ‘The Secrets of Dumbledore’ van J.K. Rowling. “Ik heb deze als film in de bioscoop gezien en die was echt goed gemaakt. Ik wil het boek ook lezen.”

Een nieuw verhaal

Chinouk Thijssen weet het enthousiasme aan te wakkeren en de leerlingen hangen aan haar lippen. Samen ontstaat er een nieuw verhaal. Thijssen moedigt aan dat zij het boek gaan schrijven. Er wordt direct pen en papier gehaald en de eerste personages worden met enthousiasme bedacht en beschreven.

“Ik vind het belangrijkste dat jongeren erachter komen dat er ook een boek is wat voor hen is, een boek dat past bij hun hobby, film of serie. Want lezen is leuk en belangrijk voor iedereen.”

Belangrijk

“We kiezen hier als school heel bewust voor”, vertelt Colien Duister, docent bloemschikken. “Ook bij de praktijkvakken is goed kunnen lezen van belang. We moeten dit stimuleren, lezen geeft kennis en prikkelt je fantasie.”

Dit beaamt Mirjam Wolters, taal- & mediacoach van Cultuurpunt Altena. “Lezen is belangrijk, maar het begint voor ons bij het warmdraaien van docenten om te werken aan leesbevordering. Dit is de tweede school voor voortgezet onderwijs in Altena waar een bibliotheek komt. We kijken zorgvuldig wat past bij deze school. Het aanbod is belangrijk, actuele jeugdboeken van series die ze kennen, maar er ligt ook gewoon een stapel strips en het tijdschrift ‘De Boerderij’.”

Docent Nienke van de Graaff glimt en zegt: “Dat vinden ze ook zo leuk.” Thijssen knikt: “De leerlingen moeten dit fantastisch vinden.”