Muziekvereniging Excelsior Genderen houdt reünieconcert voor leden en oud-leden

GENDEREN • Muziekvereniging Excelsior Genderen organiseert dit jaar een reünieconcert op zaterdag 7 oktober 2023. De vereniging nodigt oud-leden uit om deel te nemen aan dit evenement.

Iedereen die ooit bij Excelsior heeft gespeeld en graag weer eens wil ervaren hoe het is, is welkom om mee te werken aan het reünieconcert. Het maakt niet uit of je trommelaar was of een blaasinstrument bespeelde. Excelsior biedt de mogelijkheid om een instrument van de vereniging te lenen en enkele keren mee te repeteren. Uiteraard is het ook belangrijk om thuis te oefenen. Tijdens het concert worden twee of drie nummers ingestudeerd en uitgevoerd.

Oud-leden die inmiddels bij andere muziekverenigingen spelen, worden ook uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via info@muziekverenigingexcelsior.nl, ter attentie van Marcel Colet of Carola Mortko.

Oefenperiode

De oefenperiode zal zes weken voorafgaand aan het concert plaatsvinden, waarbij Excelsior ondersteuning biedt waar nodig. Voor elke deelnemer is er een gewenst instrument beschikbaar, dus geef bij aanmelding door welk instrument je wilt bespelen.

De slagwerkgroep repeteert op maandagavond van 19:45 tot 21:30 uur onder leiding van Corné Pas. De fanfare repeteert op donderdagavond van 19:45 tot 21:45 uur onder leiding van Remco Spierings.

Reünieconcert

Het reünieconcert zal plaatsvinden in ‘t Dorpshuis van Genderen en begint om 19:30 uur.