Magazine #trotsopdeboer editie Altena is weer verschenen

vr 9 jun. 2023, 10:32

Altena • Het magazine #trotsopdeboer is inmiddels een jaarlijkse traditie. Uitgeverij Kontakt Mediapartners brengt ook in Altena ieder jaar een editie van het magazine uit. De editie van dit jaar verscheen vorige week als bijlage bij Het Kontakt Altena en is nu ook online in te zien.

Bij het maken van het magazine #trotsopdeboer valt altijd op met hoeveel passie de boeren in Altena aan het werk zijn. Of ze nu melkveehouder zijn of kaasboer, vleesvee houden, hun akkers bewerken, of zich als vrijwilliger inzetten voor een groot evenement, het gaat allemaal met een ongebreidelde energie. Het is natuurlijk ook een vak waarbij kantoortijden niet gelden. De omschrijving ‘geen negen-tot-vijfmentaliteit’ is bij de meeste boerenbedrijven zeker van toepassing. Want als er vandaag gehooid moet worden omdat het morgen gaat regenen, dan gaan ze vaak tot in de late uurtjes door.

De redactie van het magazine reed weer door Altena om de mooiste verhalen op te tekenen en de boeren in beeld te brengen. Dit keer bracht de tocht ze onder andere naar Drongelen, waar op de boerderij van Janneke Straver-van der Schans een proef met carbon farming van start is gegaan. Ook bezochten ze de prachtige collectieboomgaard van Mengolda van Andel, waar allerlei oude rassen appels en peren hun thuis hebben gevonden. Een paar deuren verder gingen ze langs bij Peter Ritmeester, die werkt als fokkerijspecialist en embryotransplanteur.

Het magazine is huis-aan-huis verspreid in de gemeente Altena in week 23 en is vanaf nu ook online in te zien via deze link.