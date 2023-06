Nieuwe galerie VISAVU art & design geopend in Woudrichem

54 minuten geleden

WOUDRICHEM • De nieuwe galerie van Judith Hopstaken en Mariëtte van der Ven is zondag 4 juni geopend.

De vele gasten genoten van beeldende kunst, heerlijke hapjes en drankjes tijdens een stralende middag in de vestingstad. Judith is al sinds 2011 actief met haar exclusieve online galerie in mid-century modern design. Mariëtte heeft meer dan 30 jaar ervaring als beeldend kunstenaar en is onder andere bekend van haar ontwerp van de ambtsketen voor de burgemeester van Altena.

Vier tentoonstellingen

Medio februari besloten zij gezamenlijk een nieuwe galerie te starten voor kunst en design. Gehuisvest in het monumentale pand van de Kazerne, dat sinds 2022 deel uitmaakt van het UNESCO Werelderfgoed, hebben zij de perfecte locatie gevonden om kunst en design tentoon te stellen.

VISAVU art & design zal vier tentoonstellingen per jaar organiseren, waarbij gedurende zes weken werken van zowel nationale als internationale beeldend kunstenaars worden tentoongesteld. Het publiek kan ook de zorgvuldig samengestelde selectie van beeldende kunst en design bekijken op de website www.visavu.nl.

Locatie

De galerie is gevestigd aan de Vissersdijk 35b, 4285 AM te Woudrichem en is geopend op vrijdag en zaterdag, evenals op de tweede en vierde zondag van de maand, van 14.00 tot 18.00 uur.