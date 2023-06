Kees en Wilma uit Andel zetten zich in voor Keniaanse kinderen: ‘Ik had nooit gedacht daar naartoe te gaan’

ANDEL • Het begon met een werkvakantie. Van de ene vraag kwam de andere en inmiddels is de stichting Olopikidong’oe al ruim tien jaar actief in Kenia. Het bestuur wordt gevormd door Kees van der Linden en Wilma van Andel, beiden uit Andel. Maar wat drijft hen om zich met hart en ziel in te zetten voor een school in Kenia?

“In 2011 gingen we met een grote groep vanuit Andel helpen met het bouwen van een school in Kenia. We sliepen in een ander schoolgebouw, dit was de Olopikidong’oe school. Tijdens ons verblijf kwamen we in gesprek met leerkrachten. Na een paar dagen durfden we de vraag te stellen: waarom zitten de meisjeszalen achter prikkeldraad en de jongenszalen niet? Ze vertelden dat de meiden hier beschermd worden. Veel meiden zijn uit de thuissituatie gehaald omdat daar dreiging is van besnijdenis en uithuwelijking.

Toen vroegen we meteen: maar dan kunnen ze dus nooit naar huis? Dat klopte inderdaad. En onze volgende vraag was: waar komt dan het geld vandaan? Dat was een enorm knelpunt. Hier zijn wij steun gaan geven en hebben we in september 2012 de stichting Olopikidong’oe opgericht.”

Kwetsbaar en intensief

Vanaf 2012 hebben ze samen veel kunnen betekenen voor de Olopikidong’oe school. “We hebben intensief contact met de leerkrachten, dat maakt de samenwerking doelgericht.” De stichting begon met sponsorkinderen. Voor 125 euro per schooljaar kan men een sponsorkind ondersteunen. Daarnaast heeft de stichting de afgelopen jaren gezorgd voor schoolbanken, stapelbedden, zonnepanelen, speeltoestellen en leesboeken.

Momenteel vormen ze nog steeds samen het bestuur, nadat één van de bestuursleden is overleden en een ander is gestopt. “We zoeken nieuwe bestuursleden en dat is niet makkelijk, want iemand moet dit wel voelen. Nu doen we het samen en hebben we aan een half woord genoeg, maar het maakt ons kwetsbaar.”

Water

Op de school zitten 1100 kinderen, waarvan de helft ook blijft slapen. “Onze kracht is dat wanneer er een sponsor is, de leerling intern kan verblijven en dan ontvangen ze meer zorg en onderwijs.” Momenteel spaart de stichting voor een waterproject.

“Er is geen water”, zegt Wilma bewogen. “We hebben al gezorgd voor zonnepanelen en grote watertanks, daarmee hebben we al een verschil kunnen maken. De school moet regelmatig sluiten omdat er geen water is. Door het waterprobleem is ook de maisoogst op school mislukt. Als er geen water is, worden de kinderen naar huis gestuurd. Maar als er op school geen water is, is er thuis ook geen water en geen eten.”

Dankbaarheid

De financiële middelen haalt men uit sponsorgelden, een betrokken achterban, statiegeldacties en jaarlijks een huis-aan-huiscollecte. “We zijn heel transparant. We delen alles op onze Facebook-pagina en laten zien wat we doen. Elke euro wordt volledig besteed aan de projecten. We gaan regelmatig zelf naar Kenia, maar betalen altijd onze reis- en verblijfskosten zelf”, vertelt Wilma.

“We brengen altijd een bezoek aan een aantal sponsorkinderen thuis. Dan zegt men dat er geen armoede is, maar dan kom ik in een hutje waar het dak met poep is aangesmeerd en waar één stoel is waar wij samen op moeten zitten. Dat is wat op mijn netvlies staat: de dankbaarheid van ouders en voogden. Dit is niet in woorden te omschrijven. Daar is echte dankbaarheid.”

Kinderen zijn de drijfveer

Op de vraag waarom Kees en Wilma actief zijn in Kenia, reageert Kees eerlijk: “Ik had nooit gedacht dat ik naar Kenia zou gaan. Wetende dat er geen wc en douche is, is dat niets voor Kees. Maar mijn vrouw zei: dat is wel iets voor jou. Ik ben daar verder gaan praten, het zijn vrienden geworden en als ik daar nu kom, voelt het ook als thuiskomen. Ik hoop dat we dit nog lang vol kunnen houden en nog meer kinderen kunnen sponsoren. Kinderen zijn voor mij de drijfveer. Hun families hebben dit nodig!”

