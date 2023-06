Sleeuwijkse boekenbeurs viert 25-jarig jubileum met duizenden boeken voor het goede doel

zo 11 jun. 2023, 08:21

SLEEUWIJK • Van Jip & Janneke tot de driedelige Dikke van Dale. Wie een bezoek brengt aan de jaarlijkse Sleeuwijkse boekenbeurs voelt zich als een klein kind in een snoepwinkel. Zoveel keus in boeken, terwijl thuis soms slechts een bescheiden boekenplank beschikbaar is voor een nieuwe voorraad leesvoer. In die 25 jaar zamelden men bijna 100.000 euro in met de boekenbeurs.

John Popma, Anco en Petra Dekker zijn enkele mensen van het eerste uur van de Sleeuwijkse boekenbeurs. Wat in 1997 begon als een bescheiden standje op een fancy fair van de Ontmoetingskerk, groeide uit tot een boekenfeest voor de wijde omtrek. In al die jaren gleden duizenden boeken door hun handen.

“We hadden geld nodig voor de verbouwing van het Trefpunt en hielden een fancy fair met een kleine boekenkraam. Eerst had ik er niet zoveel fiducie in en dacht dat mensen niet zomaar boeken weg zouden doen”, zo vertelt Anco Dekker, die samen met Wilma den Bok begon met de boekenbeurs.

Uit de hand gelopen

Al snel haakte John Popma aan, die toen nog koster was in de kerk, ook zijn vrouw Wanda raakte betrokken bij de beurs, net als Petra Dekker en Gerard den Bok. “Het is wel een beetje uit de hand gelopen, maar het liep zo goed. Je moet wel van boeken houden, anders moet je dit werk niet doen.”

Petra noemt zichzelf een boekengek en koopt ook altijd zelf boeken op de beurs, die ze na lezing dan weer inlevert voor de verkoop. “Het is ook altijd ons boekenfeestje, zelf zoek ik altijd naar boeken over de geschiedenis van Noordwijk aan Zee omdat ik daar geboren ben.”

Kerkelijke activiteiten

“In het begin kregen we vooral veel streekromans voor de verkoop. Nu zijn het vaak nog bijna nieuwe boeken die mensen na een keer lezen weer wegdoen”, zo vertelt John Popma die zelf vooral graag leest over de geschiedenis van Sleeuwijk. Soms ruimen mensen hun boeken op, zo hebben ze wel eens een grote verzameling kookboeken gekregen.

Sommige boeken raken verouderd, zo nemen ze al jaren geen encyclopedieën meer in. “Soms leveren mensen boeken in en dan bellen ze later dat ze een boek toch niet kwijt willen, soms vinden we ook foto’s in de boeken. Die proberen we altijd terug te geven aan de familie.”

Aanvankelijk wordt het ingezamelde geld besteed aan kerkelijke activiteiten of verbouwingen, later gaat de jaarlijkse opbrengst naar een binnenlands- en buitenlands project. Zo reisden Sleeuwijkse jongeren met World Servants naar het buitenland om vrijwilligerswerk te doen, weer een ander gemeentelid reisde voor Amref Flying Doctors naar Tanzania.

Zoldertje

Het hele jaar door worden boeken ingeleverd in de kerk, ook blijven altijd boeken over na de beurs. Dan wordt de voorraad opnieuw gesorteerd en komen echt onverkoopbare boeken bij het oud papier terecht. Verder verkopen ze het hele jaar door boeken via www.boekwinkeltjes.nl.

Gaandeweg nam de beurs ook steeds meer ruimte in het Trefpunt in. “Later hebben we op het podium een apart zoldertje gemaakt, waar we de boeken opslaan.” Via een laddertje is te zien hoe de dozen vol gesorteerde boeken voorzien zijn van etiketten. Tijdens de komende boekenbeurs worden de boeken per onderwerp uitgestald, zodat bezoekers makkelijker kunnen zoeken.

Tienduizenden boeken verkocht

Ze schatten zelf in dat ze door de jaren heen tienduizenden boeken hebben verkocht. Soms krijgen ze bijzondere exemplaren, zoals een speciaal boek over Rembrandt. Via internet ontdekten ze dat het voor enkele honderden euro’s te koop werd aangeboden. Maandelijks zoeken ze de boeken uit en bijzondere boeken worden apart geprijsd.

Volgens Anco Dekker trekt de Sleeuwijkse boekenbeurs een trouw publiek dat soms van heinde en ver komt. Zelf koopt hij graag negentiende eeuwse Engelse romans. Wel neemt volgens hem het aantal boekhandelaren af. Zeker op vrijdagavond staan boekenliefhebbers in de rij totdat de kerk opengaat.

“De organisatie is door de jaren heen een geoliede machine geworden. Zo hebben we een ploeg vrijwilligers die de boeken vanaf het zoldertje naar beneden sjouwt en op zaterdagmiddag na de beurs helpen weer anderen om alles op te ruimen.”