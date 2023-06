Dit kost het opladen van een elektrische auto in de gemeente Altena

14 minuten geleden

Nieuws 51 keer gelezen

ALTENA • De elektrische auto is aan een stevige opmars bezig in ons land. Ook het aantal plaatsen waar je de auto kunt opladen is de laatste jaren flink gestegen. Maar de verschillen in oplaadtarieven zijn erg groot. Dit blijkt uit een analyse van Independer uit data van Eco-Movement, die alle publiek toegankelijke reguliere laadpalen in beeld brengt.

In de gemeente Altena bedraagt het gemiddelde tarief bij een reguliere laadpaal 47 eurocent per kWh. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 39 eurocent per kWh en dan het gemiddelde tarief in de provincie Noord-Brabant van 40 eurocent per kWh. De duurste gemeente om je auto op te laden is Terschelling (Friesland). Hier betaal je gemiddeld 60 eurocent per kWh.

Auto thuis opladen

In Altena kan het lonen om thuis de auto op te laden, want dan betaal je, tot het prijsplafond, ‘maar’ 40 eurocent per kWh. Je moet dan wel oppassen dat je in het gebruik niet over het prijsplafond (2900 kWh) heen gaat, want dan betaal je het afgesproken tarief met je leverancier. Er zijn overigens ook weer leveranciers die contracten aanbieden met tarieven ruim onder het prijsplafond.

Goedkoopste gemeenten

De tien gemeenten waar je gemiddeld het goedkoopste uit bent aan de laadpaal liggen allemaal in Overijssel (vier) en Gelderland (zes). In de gemeenten Losser, Staphorst en West Maas en Waal ben je met gemiddeld 25 eurocent per kWh het goedkoopst uit.