Ontdek fraaie tuinen tijdens Groei en Bloei tuinenweek in de regio

31 minuten geleden

Nieuws 81 keer gelezen

REGIO • Tuinliefhebbers krijgen op zaterdag 17 juni de kans om verschillende tuinen te bewonderen tijdens het eerste weekend van de Groei en Bloei tuinenweek. Diverse tuineigenaren hebben zich bereid verklaard om hun tuinen open te stellen, waardoor bezoekers tussen 10.00 en 17.00 uur gratis kunnen genieten van al het moois.

De tuinen bevinden zich op diverse locaties, zodat bezoekers zelf de volgorde en het tijdstip kunnen bepalen dat hen het beste uitkomt. In Spijk is de tuin aan de Zuiderlingedijk 81 te bewonderen, waar de toegang via de Spijkse Kweldijk tussen nummer 40 en 52 te vinden is. In Arkel wacht natuurtuin ‘de Punt’ op bezoekers aan de Schotdeuren 52.

Voor tuinliefhebbers in Gorinchem is er de mogelijkheid om de tuin aan de Catharina van Rennesstraat 3 te ontdekken. Daarnaast zijn er nog vier tuinen te bewonderen in Sleeuwijk, namelijk op de adressen Oudeweg 1, Smalle Vliet 7, Vijfmorgen 54 en Volkstuindersvereniging complex op Eikenlaan 11.

Extra activiteiten

Sommige locaties bieden ook extra activiteiten om de ervaring nog completer te maken. Zo zijn er tuincollega’s die tassen maken van tweedehandstextiel, een hobbyschilder die laat zien hoe je kunt schilderen met acrylverf, een verhalenverteller en een expositie van figuratieve schilderijen. Bovendien geeft Ans Hartman een workshop acrylverven, waarvoor vooraf aanmelden vereist is.

Een beschrijving van de tuinen is te vinden op www.gorinchem.groei.nl.