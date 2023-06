Post van gemeente Altena digitaal ontvangen? Binnenkort kan het

ALTENA • Vanaf juli hebben inwoners van Altena de mogelijkheid om post van gemeente Altena digitaal te ontvangen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de Berichtenbox van MijnOverheid. Om hier gebruik van te kunnen maken, is het belangrijk om nu alvast aan te melden bij de Berichtenbox.

De Berichtenbox is een persoonlijke digitale brievenbus waarin post van de overheid, zoals de Belastingdienst, RDW en UWV, digitaal ontvangen kan worden. Ook gemeente Altena heeft zich aangesloten bij de Berichtenbox, waardoor inwoners hun gemeentelijke post voortaan digitaal kunnen ontvangen. Zodra er nieuwe berichten beschikbaar zijn, krijgt men automatisch een e-mailnotificatie.

Het is echter belangrijk op te merken dat nog niet alle post van de gemeente digitaal beschikbaar is. Dit zal geleidelijk worden geïmplementeerd. Hierdoor kan het voorkomen dat inwoners nog steeds gemeentelijke post via de traditionele brievenbus ontvangen, zelfs als ze zich hebben aangemeld voor de Berichtenbox.

Wethouder benadrukt belang

Wethouder Shah Sheikkariem benadrukt het belang van deze digitale ontwikkeling: “Als gemeente willen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Door de post digitaal aan te bieden, kunnen inwoners hun correspondentie gemakkelijker terugvinden. Het is uiteraard mogelijk om ervoor te kiezen de post nog steeds fysiek te ontvangen. Echter, in het belang van het milieu en kostenbesparing, hopen we zoveel mogelijk inwoners enthousiast te maken om gemeente Altena toe te voegen via de Berichtenbox.”

Hoe ontvang je post digitaal?

Om de post digitaal te ontvangen, kunnen inwoners inloggen op https://mijn.overheid.nl/ met hun DigiD. Vervolgens kunnen ze via de ‘instellingen’ het vinkje voor de gemeente Altena aanzetten. Deze instelling kan op elk gewenst moment worden gewijzigd.

Voor degenen die graag een herinnering per e-mail willen ontvangen wanneer er een nieuw bericht in de Berichtenbox klaarstaat, is het mogelijk om een e-mailadres op te geven. Hiervoor dienen de volgende stappen te worden gevolgd:

Inloggen op Mijn Overheid met DigiD, naar de Berichtenbox gaan en bij ‘Instellingen’ de rubriek ‘Meldingen’ selecteren. Vervolgens kan de optie ‘Melding bij een nieuw bericht in de Berichtenbox’ worden ingeschakeld, samen met de optie ‘Herinneringen van nog niet gelezen berichten in de Berichtenbox’. Het is tevens belangrijk om het opgegeven e-mailadres te controleren.

Niet alle post digitaal

Het aanzetten van het vinkje voor de gemeente Altena in de Berichtenbox zorgt ervoor dat inwoners vanaf dat moment zoveel mogelijk gemeentelijke post digitaal zullen ontvangen.

Er zijn echter nog situaties waarin inwoners post van de gemeente in hun brievenbus zullen vinden, namelijk wanneer ze niet geabonneerd zijn op de MijnOverheid Berichtenbox en ervoor kiezen om post fysiek te ontvangen, wanneer de gemeente ervoor kiest om een brief per post te versturen, bijvoorbeeld gericht ‘aan de bewoners van’, en wanneer het gaat om brieven aan bedrijven, aangezien deze nog niet betrouwbaar digitaal verstuurd kunnen worden via de Berichtenbox.