Zorgen over veiligheid van kruising in Sleeuwijk: ‘We willen voorkomen dat het misgaat’

1 uur geleden

Nieuws 130 keer gelezen

SLEEUWIJK • Bewoners van nieuwbouwwijk De Nieuwe Banne in Sleeuwijk maken zich zorgen over de veiligheid van de oversteek bij de Rijksstraatweg. Marjolein Marinissen en haar buurvrouw Jeannette Teters ervaren als moeders van jonge schoolgaande kinderen dagelijks de gevaren van het oversteken van deze drukke weg. Om aandacht te vragen voor dit probleem hielden zij een handtekeningenactie, die maandag werd aangeboden aan wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena.

“In de wijk De Nieuwe Banne wonen veel jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd”, vertelt Marjolein. Om bij de basisschool te komen moet de Rijksstraatweg worden overgestoken. “Dat is op dit moment erg lastig, omdat er in beide richtingen geen volwaardige en veilige oversteekplaats is tussen de Eikenlaan en de Rijksstraatweg. Het is nu gewoon niet veilig om je kinderen alleen naar school te laten fietsen”, stelt ze.

Ingrijpen voordat het misgaat

Vooral tijdens drukke momenten, wanneer veel auto’s en grote groepen fietsers richting het Altena College passeren, is het een uitdaging om veilig de weg over te steken. “Ook staan er veel bomen die het zicht belemmeren”, merkt Marjolein op.

Tot dusver heeft ze het gelukkig nog nooit mis zien gaan. “Maar het gebeurt vaak dat ouders hun kinderen in de kraag moeten grijpen om te voorkomen dat ze de weg op rollen.”

Om de Rijksstraatweg over te steken moeten fietsers namelijk een klein hellinkje af. “We willen voorkomen dat het een keer wel misgaat. Je ziet vaak dat er dan pas actie ondernomen wordt, maar dit willen wij voor zijn”, legt Marjolein uit.

Er werden daarom plannen gesmeed voor een handtekeningenactie. In de tussentijd organiseerde de gemeente Altena een inloopavond voor omwonenden om te praten over het aanpakken van de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg. “De gemeente bleek al van plan te zijn om deze weg aan te pakken”, zegt Marjolein, die zelf ook een bezoek bracht aan de inloopavond en daar haar zorgen deelde.

School deelt zorgen

Om hun zorgen kracht bij te zetten, besloten Marjolein en Jeannette de handtekeningenactie toch door te laten gaan. “We willen laten zien dat de zorgen breed leven.” Dit blijkt ook wel uit het feit dat er 117 handtekeningen werden verzameld.

Ook het personeel van basisschool De Morgenster toonde hun steun door handtekeningen te zetten. De school deelt de bezorgdheid over de verkeersveiligheid, vooral gezien het groeiende aantal kinderen uit de woonwijk dat naar school fietst.

Stoplicht

Over een mogelijke oplossing hebben de initiatiefnemers al nagedacht. “De enige echte oplossing die wij zien is een situatie met stoplichten, met een knop voor fietsers.”

Andere maatregelen, zoals waarschuwingsborden of wegmarkeringen, worden niet als afdoende beschouwd. Tijdens de inloopavond op het Altena College hebben Marjolein en Jeannette de suggestie voor het plaatsen van een stoplicht al gedaan.

Urgentie

Het probleem van de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg beperkt zich overigens niet alleen tot basisschoolkinderen. “Ook de voetbalvereniging en de scouting, die gelegen zijn nabij deze weg, hebben belang bij een veilige oversteekplaats voor hun leden”, stelt Marjolein.

Ze hoopt dan ook dat de gemeente de urgentie van het probleem inziet. “Ik begrijp dat het probleem niet binnen twee maanden kan worden opgelost, maar hoop wel dat wanneer de Rijksstraatweg wordt aangepakt er een veilige oplossing wordt gerealiseerd.”

Tijdelijke oplossing

Tijdens de overhandiging van de handtekeningen beloofde wethouder Hans Tanis in ieder geval een tijdelijke oplossing voor de start van het nieuwe schooljaar. “Ik beloof dat we daar op zeer korte termijn mee aan de slag gaan”, aldus de wethouder. Een permanente oplossing laat nog even op zich wachten omdat de Rijksstraatweg niet in 2024 wordt aangepakt, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar mogelijk pas over twee of drie jaar.

In de komst van stoplichten, zoals voorgesteld door Marjolein en Jeanette, ziet de wethouder niet direct de oplossing. “Je moet eerder denken aan snelheidsbeperkende maatregelen, maar de verkeerskundigen zullen eerst onderzoek op locatie moeten doen.” Tanis wil ook in gesprek met scholen en ouders om te overleggen of er klaar-overs ingezet zouden kunnen worden. Dit werkt volgens de wethouder op andere plekken in Altena erg goed.