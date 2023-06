André van Duin op bezoek in Woudrichem voor televisieopnamen

WOUDRICHEM • Woudrichem diende dit weekend als het decor voor de opnames van het televisieprogramma Denkend aan Holland. In dit programma ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden Nederland vanaf het water. Zaterdag en zondag waren zij twee dagen te gast in Woudrichem.

VVV Biesboschlinie was nauw betrokken bij de voorbereidingen van de opnames. Marianne Sijberden, directeur Biesboschlinie zegt hierover: “We zijn blij en trots dat we op deze manier de regio onder de aandacht kunnen brengen. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in de Vestingdriehoek met elkaar samenwerken.”

Naast Woudrichem bezochten de twee namelijk ook Gorinchem en Slot Loevestein. Wat ze deze twee dagen precies allemaal gedaan hebben in Woudrichem blijft nog even geheim, dat komt eind augustus/begin september op televisie bij NPO1 omroep MAX.

Ook televisieploegen in de Biesbosch

Niet alleen Woudrichem stond in de schijnwerper. Ook in de Biesbosch was er reuring dit weekend. Afgelopen vrijdag was de herintroductie van de steur, wat een bedreigde diersoort is. Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Rewilding Nederland hebben jonge steuren uitgezet. Zij moeten voorkomen dat de steur definitief uitsterft.

Het Klokhuis, RTL Nieuws, Nieuwsuur en vele anderen legden allemaal dit bijzondere moment vast op het Biesbosch MuseumEiland. De volgende dag was er een lezing over de steur en een vaartocht om het nieuwe leefgebied te bekijken.