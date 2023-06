Anton Burger uit Sleeuwijk inspireert met levensverhaal in nieuw boek ‘Hoop in de storm’

SLEEUWIJK • “Dit is het gevolg van thuis afgekeurd thuiskomen”, zegt Anton Burger uit Sleeuwijk terwijl hij zijn hand op zijn boeken legt. In september 2021 verscheen van zijn hand het bemoedigingsdagboek ‘Spiegelen’. Afgelopen week verscheen ‘Hoop in de storm’, een sprekend levensverhaal.

Altijd genoeg, nooit teveel

“Ik heb de ziekte van Bechterew. Ik heb altijd gewerkt, totdat in 2018 de diagnose Multiple Sclerose daarbij kwam. Toen ging het snel, en in 2019 kwam ik thuis te zitten. Dit was het begin van het boek.” Even zwijgt Burger, maar herpakt zich meteen: “Nee, eigenlijk begon het begin van mijn eerste boek 30 jaar eerder. Dertig jaar geleden ging ik met een werkgroep mee naar Roemenië, en dat liet me niet los. Ik dacht dat ik zelf iets moest beginnen. Ik kreeg een hernia, had geen rijbewijs, en dat waren allemaal redenen om niet nogmaals naar Roemenië te gaan. En toch ben ik gegaan.”

“Jarenlang ging ik twee keer per jaar naar Roemenië. We begonnen met niets, maar er was altijd genoeg, nooit te veel. Dit hebben we 27 jaar lang volgehouden, totdat ik in 2019 moest stoppen. Vrienden motiveerden me en zeiden: ‘Je moet gaan schrijven’. Ik begon met het schrijven van korte stukjes, en uiteindelijk waren er 365 stukjes. Elke keer als ik iets schreef, kwam er ook een Bijbeltekst in mijn hoofd, en zo ontstond een Bijbels dagboek.”

Terug naar start

“Nadat het eerste boek in 2021 verscheen, zeiden mensen tegen me: ‘Schrijf nu eens over jouw ziek zijn en hoe je daarmee omgaat’.” Burger werkte zelf jaren in de zorg als begeleider en later als maatschappelijk werker in de GGZ. Maar toen hij zelf ziek werd, werd hij een hulpvrager in plaats van een hulpverlener.

“Toen ik eenmaal begon te schrijven, ontstond er iets anders. Het werd een levensverhaal, waarin mijn ziekte pas in het laatste hoofdstuk aan bod komt. Al schrijvend keerde ik terug naar het begin, naar waarom ik weg wilde van huis en naar de vaart wilde. Ik wilde bij de Koninklijke Marine gaan, maar ik kwam terecht op het zendingsschip Logos. Ik dacht: ik ga varen, ik ga doen wat ik zelf wil, maar ik ontdekte dat ik mijn leven in Gods hand moest leggen. In die jaren is er veel gebeurd”, zegt Burger, waarna hij even stil is en vervolgens zegt: “Het boek heet niet voor niets ‘Hoop in de storm’.”

Vertrouwen

Burger en zijn vrouw hebben veel stormen in hun leven gekend, zoals ziekte en het overlijden van hun pleegzoon. “In die stormen ben ik blijven vertrouwen. Veel mensen begrijpen niet hoe je kunt blijven geloven als er zoveel in je leven gebeurt. Maar elke keer kreeg ik kracht om door te gaan. In die periode las ik veel van Corrie ten Boom. Ik dacht: als Corrie kon volhouden, dan kan ik het ook.”

Geef nooit op

“Wanneer je ziek bent, ben je veel meer bezig met het leven na dit leven. Het is niet vanzelfsprekend dat het goed komt. Dat heeft me veel geleerd.” Burger wil graag mensen bemoedigen, maar blijft in zijn hart ook die maatschappelijk werker die graag naast mensen wil staan.

“Enkele weken geleden lag ik opnieuw enkele dagen in het ziekenhuis. Daar ontmoette ik twee jonge mensen die net de diagnose MS hadden gekregen. Ik heb alleen maar naar ze geluisterd en ze tips gegeven. Achteraf vertelden ze me hoeveel dit voor hen betekende. Met één van hen heb ik nog steeds dagelijks contact.”

Burger zegt bemoedigend en overtuigend: “Als je ziek bent en afgekeurd voor de maatschappij, betekent dat niet dat je buitenspel staat. Je kunt er zijn voor anderen. Je kunt een boek schrijven, wat mij weer nieuwe contacten opleverde, maar je kunt ook helend zijn voor een ander.” Even is het stil, waarna hij krachtig zegt: “Geef nooit op. Er is altijd hoop, zelfs in de storm.”

Hoop in de storm

Door rugklachten moest Anton Burger zijn varend leven vaarwel zeggen. Hij verruilde het schip voor de hulpverlening. Helaas kwam naast de ziekte van Bechterew er ook de diagnose MS. Burger ging schrijven om vanuit zijn levenservaring mensen te bemoedigen. Hoop in de storm is zijn tweede boek wat verschenen is. Eerder schreef hij ‘Spiegelen’, een bemoedigingsdagboek.



www.antonburger.nl



