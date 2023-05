Altena komt met preventieaanpak voor alcohol-, tabaks-, en drugsgebruik onder jongeren

10 minuten geleden

Nieuws 11 keer gelezen

ALTENA • Gemeente Altena organiseerde vorige week een bijeenkomst voor lokale partners over opgroeien in een kansrijke Omgeving. Altena is één van de 36 gemeenten die investeert in een nieuwe preventieaanpak voor jongeren: Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO).

Dit is een aanpak om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat ze gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. OKO is een meerjarenaanpak gericht op het creëren van een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Het is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en gebaseerd op een succesvolle werkwijze in IJsland, waar het middelengebruik onder jongeren flink is afgenomen. De aanpak vraagt om samenwerking met en tussen lokale partijen.

Veel partners aanwezig

De opkomst van de bijeenkomst was goed. De circa 56 deelnemers waren lokale partners én medewerkers van de gemeente die met/voor de jongeren werken. Er was een mooie mix van verschillende partners, waardoor vanuit verschillende perspectieven het gesprek gevoerd werd. Middelbare scholen, kerken, sportverenigingen, Novadic-Kentron, dorpsraden, de jongerenraad en de adviesraad voor het sociale domein (BASDA) waren vertegenwoordigd.

Jongeren beginnen vroeg met alcohol

Wethouder Sheikkariem opende de dialoogsessie. “Uit het OKO-onderzoek is naar voren gekomen dat de ondervraagde jongeren aangeven zich veilig te voelen in hun omgeving. Daar ben ik blij mee. Helaas heeft een deel van de jongeren nog steeds mentale klachten door de coronaperiode. Ook de vroege leeftijd waarop jongeren beginnen met alcohol – gemiddeld 13,5 jaar – is verontrustend. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ook onze partners het heel belangrijk vinden om de jongeren in Altena in een kansrijke omgeving te laten opgroeien. Dat is fijn, want we hebben elkaar hierbij hard nodig.”

Speerpunten

Na de opening vertelde het Trimbos-instituut wat de OKO-aanpak betekent. De GGD presenteerde de uitkomsten van het OKO-onderzoek dat in het najaar van 2022 is afgenomen onder vierdeklassers van middelbare scholen in Altena. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in werksessies met als opdracht om speerpunten te kiezen waar men binnen de OKO-aanpak de komende jaren mee aan de slag wil. Er is een top 4 van speerpunten gekozen. Deze werkt de gemeente de komende tijd verder uit in werkgroepen.

De top 4 van speerpunten:



1. Bewustwording van ouders over (gevolgen) van alcoholgebruik versterken, hen met elkaar in gesprek brengen en ondersteunen hoe ze hierover in gesprek kunnen met hun kinderen;

2. Betere afstemming tussen scholen, tussen de middelbare scholen, van primair naar voortgezet onderwijs en tussen scholen en ouders;

3. Meer vrijetijdsactiviteiten voor jongeren aansluitend bij hun eigen behoefte;

4. De ouders van jongeren samenbrengen en informeren vanuit een positieve insteek.

Wie bij wil dragen aan de uitwerking van de speerpunten kan contact opnemen met Eveline Geusen, projectleider OKO, via e.geusen@gemeentealtena.nl.