Een eigen skiff voor Wijk en Aalburg: leerlingen bouwen ‘Willem van Oranje’

1 uur geleden

WIJK EN AALBURG • Ze hadden de 4-riems roeisloep al een poos in bezit, maar de St. Ayles Skiff met de naam Willem van Oranje is nu definitief opgenomen in de Trident-familie.

Tijdens een feestelijk moment werd de skiff door het Willem van Oranje College officieel overgedragen aan de Wijkse Zeilvereniging Trident. Dat gebeurde met de overhandiging van de driekleur door bouwtechniek docent Theo van Tilborg aan Trident-voorzitter Andries van der Pol.

De overgedragen St. Ayles Skiff werd in het schooljaar 2018/2019 gebouwd op het Willem van Oranje College, door leerlingen uit de klassen drie en vier bouwtechniek. Docent Theo van Tilborg stond mede als teamleider aan de basis van het project. Omdat er destijds al in de bouw een tekort aan timmerlieden was, werd samen met een aantal bedrijven gebrainstormd om meer leerlingen warm te krijgen voor de bouw. Het bouwen van een skiff kwam separaat als een mooi project aan de orde en zo geschiedde. Enkele bedrijven werden tevens sponsor.

Groot enthousiasme

Het enthousiasme bij de leerlingen van ‘Het Willem’ was groot en met vereende krachten werd de St. Ayles Skiff gebouwd. Als een afsluiting van het bouwproject werd in 2019 onder coördinatie van docent bouwtechniek Henk van Noorloos met de zelfgebouwde St. Ayles Skiff geroeid vanuit het Duitse Altena naar ons eigen Altena.

Eigen skiff

Met de overdracht heeft de kern Wijk en Aalburg nu officieel ook een eigen skiff. Dit tot volle tevredenheid ook van Kees van Vugt, de voorzitter van DARA (Dutch St. Ayles Rowing Association). “Het streven is dat alle kernen in onze gemeente Altena een skiff in bezit krijgen zodat elke kern jaarlijks ook kan mee strijden aan onze eigen Altena Regatta.”

Woudrichem, Giessen-Rijswijk, Oudendijk en Sleeuwijk gingen Wijk en Aalburg al voor. “Ik weet en hoor dat in Genderen, Eethen, Werkendam, Almkerk en Veen enthousiastelingen ook al plannen smeden om een eigen skiff te bouwen. Die van Dussen is overigens al bijna klaar”, licht Van Vugt de huidige stand van zaken toe.

Snelst groeiende roeisport

Roeien in een St. Ayles Skiff is de snelst groeiende roeisport. Bij Trident kunnen ze daar ook al over mee praten. De watersportclub telt al 31 roeiers. Bij de Wijk en Aalburgse vereniging zijn ze heel actief met de ‘nieuwe’ skiff bezig. Wekelijks wordt er, soms op meerdere dagen en bijna onder alle weersomstandigheden, fanatiek geoefend.

Bij Trident kijken ze al uit naar de Altena Regatta op zaterdag 1 juli op de Afgedamde Maas nabij het Wijkerzand. “Wij zullen in onze ‘thuiswedstrijd’ met twee teams meedoen”, kijkt Trident-bestuurder Cees van Berkel vooruit. Voor de Trident-roeiers heeft hij zich speciaal verdiept in de specifieke roeitechniek bij een skiff.

Op zaterdag 17 juni tijdens de jaarmarkt in Wijk en Aalburg kunnen belangstellenden in het dorp nader kennis maken met de St. Ayles Skiff. Er zal op de markt een skiff opgesteld staan en in de Tridenthaven ligt de Willem van Oranje afgemeerd. “Belangstellenden kunnen dan naar onze haven en eventueel even proef roeien”, aldus Van Berkel.