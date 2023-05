Week vol wandelplezier in Almkerk: dit jaar ook routes door boerenstal en weilanden

1 uur geleden

Nieuws 168 keer gelezen

ALMKERK • Sportievelingen in Almkerk kunnen zich opmaken voor een week vol wandelplezier. Van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juni wordt namelijk weer de Avond4daagse georganiseerd in het dorp.

De Avond4daagse wordt dit jaar wederom georganiseerd door SJWA De Soos. De start en finish van de verschillende wandelroutes zullen ook plaatsvinden bij De Soos. Deelnemers hebben de keuze uit routes van 3, 5 of 10 kilometer. Elke dag staat er een nieuwe route te wachten.

Lopen door weiland

Dit jaar zullen de wandeltochten een uniek karakter hebben, zo vertelt Joeri Burghout van De Soos in Almkerk. “De routes zullen dit jaar ook door de weilanden rondom Almkerk en door een boerenstal lopen”, kondigt hij enthousiast aan. “Geen zorgen, laarzen zijn niet nodig. We zorgen voor verharding in de weilanden, zodat alle routes rolstoelvriendelijk blijven. Op deze manier kan iedereen meedoen”, voegt Joeri toe.

Halverwege de wandelingen worden deelnemers verwelkomd bij een drinkpost. Hier zullen lokale ondernemers de wandelaars voorzien van lekkernijen. Onder de deelnemende ondernemers bevinden zich Lunchroom Van Alles Wat, Café Cafetaria De Alm, boerderij De Bloemplaathoeve en Bakkerij van der Grijn. “Elke dag staat een andere ondernemer centraal”, aldus Joeri.

Defilé

Na vier dagen lang de afstanden te hebben afgelegd, zal op vrijdag het defilé plaatsvinden. Deze optocht begint om 20.00 uur bij Altenahove in Almkerk en eindigt rond 20.30 uur op het parkeerterrein bij De Soos. Hier zullen de medailles worden uitgereikt en zal er een feest volgen dat tot in de late uurtjes doorgaat. Leuk om te vermelden is dat bij dagbesteding Zie je Zoo, van het Thomashuis in Almkerk, een kleinigheidje gekocht kan worden om uit te delen tijdens het defilé.

Tijdens het afsluitende feest op het parkeerterrein van De Soos zorgen foodtrucks voor de innerlijke mens. Er worden onder andere pannenkoeken, popcorn, friet en snacks verkocht. “Kinderen kunnen zich ook laten schminken en, net zoals vorig jaar, een glittertattoo laten zetten”, vertelt Joeri. “Dit was vorig jaar een enorm succes, met lange rijen als gevolg. Daarom wordt het dit jaar verder uitgebreid.”

Inschrijven

Alle deelnemers die zich vooraf inschrijven zijn verzekerd van een medaille tijdens het eindfeest van de Avond4daagse. Vanwege de oplopende levertijden kan de organisatie geen medaille tijdens het eindfeest garanderen, voor degenen die zich aan de start aanmelden. Mocht dit niet lukken, zullen de medailles nagestuurd worden. Iedere betalende wandelaar ontvangt dus sowieso een medailles.



Aanmelden kan online via www.avond4daagsealmkerk.nl. Online inschrijving is mogelijk tot dinsdag 6 juni. De organisatie zal de komende weken updates en mededelingen delen via de Facebook-pagina ‘Avond4daagse Almkerk’. In verband met de activiteiten op het parkeerterrein bij De Soos, kan hier de hele week niet geparkeerd worden. Het parkeerterrein bij ACKC blijft wel open.