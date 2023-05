• Het gemeentehuis in Almkerk.

Gemeenteraad voert stevig debat over arbeidsmigrantendossier: motie van afkeuring haalt het niet

ALTENA • De gemeenteraad heeft dinsdagavond in een lang debat stevig gesproken over de rol van het college bij het verlenen van een vergunning voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten in Andel. Een motie van afkeuring haalde het uiteindelijk niet. Alleen de ChristenUnie en Vrije Volkspartij Altena steunden de motie van de VVD.

De VVD wilde dinsdagavond in debat met het college, nadat documenten over het arbeidsmigrantendossier in Andel middels een Woo-verzoek gedeeld waren met de raad.

VVD eist opheldering

Uit die documenten bleek volgens de VVD dat het college al veel langer op de hoogte was van de plannen van de Andelse orchideeënkweker, dat zij de raad te laat informeerde en dat men bewust gewacht zou hebben met het publiceren van de aanvraag totdat de beroepstermijn was verstreken. Pim Bouman, fractievoorzitter van de VVD, eiste opheldering van verantwoordelijk wethouder Shah Sheikkariem.

De wethouder ontkende dat het college eerder op de hoogte was van de plannen en stelde dat als er al afspraken met de ondernemer gemaakt zijn, dit alleen op ambtelijk niveau gebeurd is. “We hebben gehandeld naar de informatie die bij ons bekend was”, aldus de wethouder.

‘Raad heeft ook zitten snurken’

Bouman toverde vervolgens een oud gespreksverslag tevoorschijn, waaruit bleek dat er wel degelijk afspraken met de ondernemer gemaakt waren. “Ik verzin dit niet”, stelde de VVD’er. De wethouder reageerde hier niet meer op.

Bouman verweet het college dat het geen verantwoordelijkheid nam voor de gemaakte fouten. Tegelijkertijd gaf hij toe, en later de andere partijen, ‘dat de raad ook heeft zitten snurken’.

Motie van afkeuring

Aan het einde van het debat vond Bouman een motie van afkeuring nodig, ‘omdat het anders nooit beter gaat’. “Het gaat vanavond over de waarheid spreken, verantwoordelijkheid nemen en rekenschap afleggen. De motie moet, want het college leert niet”, stelde hij.

De motie werd gesteund door de drie oppositiepartijen. Voor de coalitiepartijen was de belofte dat de wethouder met een organisatieontwikkeling zou komen, om herhaling in de toekomst te voorkomen, voldoende.