Studiebijeenkomst met Marianne Glashouwer in Werkendam over ‘Christenen voor Israël’

WERKENDAM • Marianne Glashouwer spreekt op woensdag 14 juni namens Christenen voor Israël op een studiebijeenkomst in Werkendam. Het onderwerp van de bijeenkomst is: Christenen voor Israël.

Christenen voor Israël is in 1979 opgericht door Karel van Oordt. Vanaf de oprichting is het werk van Christenen voor Israël erg gegroeid. Zo hielp Christenen voor Israël tienduizenden Joden om terug te keren naar het land Israël en zijn er in veertig landen afdelingen van Christenen voor Israël te vinden. Marianne Glashouwer zal vertellen over het (wereldwijde) werk van Christenen voor Israël.

Achtergrond spreker

Marianne Glashouwer was werkzaam bij de Evangelische Omroep. Ze is getrouwd met ds. Willem Glashouwer, internationaal voorzitter van Christenen voor Israël. Evenals haar man is ze al vele jaren betrokken bij het werk van Christenen voor Israël om solidariteit met het Joodse volk te betuigen. Ze spreekt regelmatig in binnen- en buitenland. Ook organiseert ze excursies naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem en naar synagogen in heel Nederland, evenals vrouwenreizen naar Antwerpen, Berlijn en Israël.

Locatie studiebijeenkomst

De studiebijeenkomst vindt plaats in de Maranathakerk, Gedempte Haven 1, in Werkendam. Aanvang is om 14.30 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.