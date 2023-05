Verkleed je als Romeinse strijder en geniet van roofvogels op Kasteel Dussen

DUSSEN • Kasteel Dussen opent op maandag 29 mei zijn poorten voor een uniek jaarlijks evenement: de Landelijke Dag van het Kasteel. Het publiek wordt uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en te worden meegevoerd naar de ‘Tijd van Toen’.

In het kasteel lijkt de tijd stil te staan, maar er valt zoveel te zien en te beleven dat de bezoekers tijd tekort zullen komen. In de kasteelgracht navigeren radiografisch bestuurbare bootjes behendig hun weg. Bezoekers kunnen zich verkleden als dappere Romeinse strijders en de vechtkunsten leren van ridder Bas. Ook kunnen ze speuren in het kasteelbos, op zoek naar de juiste antwoorden. Het feest ter ere van de doop van de St. Ayles Skiff kan gevierd worden, men kan een slokje drinken bij Panoramix en meedoen aan de menhirrace.

Roofvogels

Op de boerenmarkt kunnen bezoekers rustig slenteren en genieten van het ambachtelijke werk van de tingieter die zijn tinnen soldaatjes giet en de brouwer die zijn gerstenat brouwt. Voor degenen die durven, biedt karikatuurtekenaar Drew de mogelijkheid om een portret te laten maken. Geniet van een hapje, drankje en de live muziek en vlieg mee op de vleugels van de adembenemende roofvogels.

Terwijl het publiek zich vermaakt, zijn de kamermeisjes en dienstbodes druk aan het werk in het kasteel. Ze poetsen het zilverwerk en wassen de kleding van de kasteelheer en -dame. Zorgen de kaarskandelaars voor een sfeervolle ambiance en is er voldoende hout voor de bereiding van het avondeten? En de troubadour? Hij oefent zijn stem om het publiek te betoveren met zijn muzikale klanken.

Stripboekenbeurs

In de burgerzaal op de bovenverdieping kunnen bezoekers zich onderdompelen in de geschiedenis tijdens de stripboekenbeurs. Misschien is jouw favoriete striptekenaar aanwezig om je boek te signeren. Onder de zeker aanwezige striptekenaars bevinden zich Robert van der Kroft (bekend van Sjors en Sjimmie) en Tim Artz (bekend van Tom Poes, Ollie B. Bommel en zijn nieuwste boek: De Romeinen).

Entree

Volwassenen betalen 8,00 euro entreegeld en kinderen van 4 tot en met 12 jaar 4,00 euro. Vriendenpashouders krijgen gratis toegang. Meer informatie is te vinden op www.kasteel-dussen.nl.

Programma

12.00 uur: Roofvogeldemonstratie

13.00 uur: Workshop Romeins vechten

13.30 uur: Doop St. Ayles Skiff

14.15 uur: Workshop Romeins vechten

15.00 uur: Roofvogeldemonstratie

15.45 uur: Workshop Romeins vechten

16.15 uur: Roofvogeldemonstratie