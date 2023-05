VVD wil in debat met college over arbeidsmigranten in Andel: ‘Bewust gewacht met publiceren’

25 minuten geleden

Nieuws 66 keer gelezen

ALTENA • Tijdens de raadsvergadering van volgende week dinsdag wil VVD Altena een debat voeren over de gang van zaken rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel. Uit documenten die boven tafel kwamen na een Woo-verzoek blijkt volgens de partij dat het college onjuist heeft gehandeld.

De fractie van de VVD vroeg onlangs documenten over het dossier op, zodat de partij meer inzicht zou krijgen in het proces rond de komst van de arbeidsmigranten naar Andel. Nu de stukken gedeeld zijn, wil de partij een debat met het college voeren.

‘Uit de stukken trekken wij namelijk de conclusie dat het college in plaats van in april/maart 2021, al in november 2020 op de hoogte was van de exacte aantallen arbeidsmigranten’, schrijven VVD-raadsleden Pim Bouman en Jan Kolff in een brief aan de raad, waarin de partij het verzoek doet tot een debat. ‘Dit was op tijd om de raad nog te informeren en het beleid bij te kunnen sturen voordat het bestemmingsplan was vastgesteld. Daarnaast heeft het college bewust gewacht met het publiceren van de aanvraag totdat de beroepstermijn is verstreken.’

Niet de waarheid verteld

Bouman en Kolff willen weten waarom het college in de antwoorden van eerdere vragen van de VVD, in juli 2021 en oktober 2022, niet de waarheid heeft verteld. Ook vragen ze waarom het college, ondanks dat men op de hoogte was van de exacte aantallen, toch de bestemmingsplanprocedure heeft voortgezet.

Daarnaast willen Bouman en Kolff weten waarom het college afspraken heeft gemaakt met de ondernemer om de publicatie van de aanvraag uit te stellen, met als doel beroepszaken tegen het bestemmingsplan te voorkomen. Tevens wordt de vraag gesteld waarom het college tot juli 2021 heeft gewacht met het actief informeren over de maatschappelijke onrust die in Andel was ontstaan en daarover een bestuurlijke duiding te geven.

Tot slot vragen Bouman en Kolff welke conclusie het college trekt omtrent zijn functioneren tijdens dit dossier.

Interpellatiedebat

Het verzoek tot een interpellatiedebat van de VVD moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Pas als de raad akkoord gaat kan het debat komende dinsdag ook daadwerkelijk gevoerd worden.