PCOB afdelingen Werkendam en Almkerk genieten van jaarlijkse boottocht

56 minuten geleden

WERKENDAM • De Zilvermeeuw 2 vertrok vorige week woensdag voor een mooie trip richting Dordrecht - Rotterdam, met aan boord 62 gasten van de PCOB afdelingen Werkendam en Almkerk.

Het was de jaarlijkse boottocht waarbij iedereen welkom werd geheten met koffie en gebak, gevolgd met een warm en koud buffet. Het weer liet hen niet in de steek, ‘s middags was er nog een klein zonnetje.

De sfeer aan boord was gezellig en om 16.15 uur meerden men voldaan weer aan in Werkendam.