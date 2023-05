CDA maakt zich zorgen over financiële toekomst muziekverenigingen: ‘Er moet meer gebeuren’

ALTENA • De CDA-fractie maakt zich zorgen over de toekomst van muziekverenigingen in de gemeente Altena. De aanleiding hiervoor is de afbouwregeling voor de inzameling van oud papier, die verenigingen hard treft. Om deze kwestie aan te kaarten, hebben de CDA-raadsleden Claudia Schipper en Arno Bouman een brief geschreven aan het college van B&W, waarin zij om actie vragen.

Claudia Schipper benadrukt: “Traditioneel zijn veel muziekverenigingen in Altena afhankelijk van de opbrengsten uit de inzameling van oud papier. Ondanks de afbouwregeling die de gemeente heeft ingesteld, zullen zij op termijn echter aanzienlijke inkomsten mislopen.”

Arno Bouman voegt toe: “We waarderen de inzet van de werkgroep van verenigingen en instanties die oud papier inzamelden, evenals het college van B&W. We zijn blij met de afbouwregeling, die de verenigingen niet meteen voor een onmogelijke opgave stelt om hun begroting voor 2024 rond te krijgen. Maar er moet meer gebeuren.”

Extra inspanning nodig

De CDA-fractie is van mening dat er een extra inspanning nodig is. In de brief aan het college worden vier vragen gesteld, waaronder de erkenning van het belang van muziekverenigingen als dragers van de culturele identiteit van Altena. Daarnaast vraagt de fractie om een overzicht van subsidies en inkomsten uit oud papier voor de jaren 2021 tot en met 2023, en wil zij weten wanneer het college met een voorstel komt voor alternatieve inkomstenbronnen voor verenigingen en instanties.

Voorstel

Tot slot wordt aan het college gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een herijking van de huidige subsidieregelingen voor muziekverenigingen en het muziekonderwijs dat zij verzorgen en met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.

De CDA-fractie roept op tot snelle actie om de toekomst van de muziekverenigingen in Altena veilig te stellen. Zij zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid van de raad is om ervoor te zorgen dat de muziekverenigingen in Altena een gezonde toekomst behouden.