Veiling van Rotaryclub Altena levert liefst 27.000 euro op voor Voedselbank Altena

1 uur geleden

ALTENA • Om de Voedselbank Altena te ondersteunen, heeft de Rotaryclub (RC) Altena het initiatief genomen om een veiling te organiseren. Op 15 april vond deze veiling plaats bij de Golfclub Almkreek. Op 15 mei kon aan Hans Keller en Robert Kunne van het bestuur van de Voedselbank Altena een cheque overhandigd worden van liefst 27.000 euro.

Armoede neemt in Nederland steeds grotere vormen aan, met naar schatting 830.000 mensen die in 2022 onder de armoedegrens leefden, waarvan 220.000 kinderen. In het hele land stijgt de vraag naar voedselhulp en de 172 voedselbanken helpen wekelijks al 120.000 mensen.

50 procent meer klanten in Altena

Dit geldt ook voor de gemeente Altena, waar Voedselbank Altena in twee jaar tijd een toename van 50 procent in het aantal klanten heeft gezien. Ongeveer 350 mensen in Altena zijn afhankelijk van voedselhulp, terwijl subsidies niet meer voldoende zijn om aan de groeiende vraag te voldoen.

Gevarieerd aanbod

Het bedrag dat is opgehaald door middel van de veiling van Rotaryclub Altena, komt Voedselbank Altena dan ook goed van pas. Leden van RC Altena en hun relaties doneerden voor de veilig diverse items waarop geboden kon worden. De veiling, onder leiding van Dick Ippel en onder het toeziend oog van oud-notaris Robert Salomons, bood een gevarieerd aanbod, van antiek speelgoed en bijzondere whisky’s tot schilderijen en een week vakantie op Curaçao.

Enkele opvallende veilingstukken waren een bronzen kunstwerk van Jaap Hartman en een Feyenoord-shirt met handtekeningen van de huidige (kampioens-)selectie.

Verheugd

Hans Keller en Robert Kunne, van Voedselbank Altena, namen deze week de cheque van 27.000 euro in ontvangst. De beide bestuursleden toonden zich erg verheugd met het bedrag. “Met zo’n groot bedrag kun je gelijk iets substantieels doen.” RC Altena werd dan ook namens de Voedselbank heel hartelijk bedankt.