Burgemeester en dichteres onthullen het nieuwe gedicht in Lingesluis

1 uur geleden

GORINCHEM • Tijdens de Open Havendag in Gorinchem, werd het nieuwe Sluisgedicht op de buitenste deur van de Lingesluis onthuld door burgemeester Melissant en dichteres Corrie Besems.

Elke twee jaar schrijft Stichting Poëzieroute Gorinchem een kwatrijnenwedstrijd uit met het doel om de passerende schipper in- of de wandelaar langs de sluis te verrassen met een mooi gedicht. De burgemeester benadrukte in haar speech het belang van cultuur voor de samenleving, waarna ze de winnaar, Corrie Besems, bekend maakte en het gedicht voordroeg. Er waren bloemen voor de winnares en de burgemeester, waarna ze samen het gedicht onthulden.

Veel inzendingen

Er werden 84 inzendingen uit Nederland en België ingestuurd. Het toeval wilde dat de jury, die alle gedichten geanonimiseerd beoordeelde, het gedicht van Corrie uit Gorinchem uitkoos als beste kwatrijn.

De burgemeester besteedde ook aandacht aan de tien winnende kinderkunstwerken van het Jeugdatelier Gorinchem van Marleen van Zwienen. Deze kunstwerken hangen de komende twee jaar aan de wanden van de Lingesluis. Van Zwienen is blij dat er aandacht is voor de kunstontwikkeling bij jongeren.

Het winnende kwatrijn:

Verjaardag

Die woeste februarinacht werd ik zeven jaar,

We moesten vluchten voor het gevaar.

Ons huis waar ik gisteren nog sliep,

staat onder water, twee meter diep.