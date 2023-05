Kiwanisclub Heusden & Altena doneert Kiwanis-poppen aan Beatrixziekenhuis

ALTENA • Kiwanisclub Heusden & Altena heeft op donderdag 11 mei ziekenhuispoppen met neussondes gedoneerd aan het Beatrix geboorte- en kindcentrum in Gorinchem.

Sinds januari 2020 worden de Kiwanis-poppen al gebruikt op de spoedeisende hulp en de Kinder- en jeugdafdeling van het ziekenhuis.

Effectiviteit van de Kiwanis-pop

Een Kiwanis-pop wordt als voorbereiding op de behandeling aan een kind gegeven. Op de pop kan de zorgverlener aangeven wat er gaat gebeuren. Meer weten over de behandeling kan bij een kind iets van de angst of stress wegnemen.

Ook kan de pop worden ingezet als middel om kinderen te troosten. De pop is blanco en de zorgverlener kan op de pop tekenen wat er gaat gebeuren. Een kind kan vervolgens ook zelf aan de slag gaan en op de pop tekenen. Ook die afleiding helpt om stress te reduceren.

De poppen zijn met veel plezier gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Over Kiwanis

Kiwanis International is een wereldwijde organisatie en in Nederland georganiseerd in lokale serviceclubs en netwerken, waarin vrijwilligers zich inzetten voor het verbeteren van de wereld van het kind. Het motto van Kiwanis is serving the children of the world.

Met tientallen kleine en grote projecten help Kiwanis om de leefwereld van kinderen te verbeteren. Een van die projecten is de Kiwanispop, die de organisatie wereldwijd aan ziekenhuizen doneert.