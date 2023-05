Gemeente Altena introduceert digitale Sociale Kaart voor snelle toegang tot zorg en welzijn

46 minuten geleden

ALTENA • Vanaf nu kunnen inwoners van gemeente Altena gemakkelijk organisaties op het gebied van zorg en welzijn, gezondheid, wonen, vervoer, geldzaken, onderwijs en vrije tijd vinden via de digitale Sociale Kaart. De gemeente heeft deze kaart ontwikkeld om haar inwoners toegang te geven tot een breed scala aan producten en diensten, vrijwel zonder doorverwijzingen en wachttijden.

De Sociale Kaart is vrij beschikbaar voor alle inwoners van gemeente Altena en kan gevonden worden via www.altena.socialekaartnederland.nl, of via de website van de gemeente. De website is gebruiksvriendelijk en maakt gebruik van een slim zoeksysteem om de bezoeker verschillende mogelijkheden te bieden op een passende en makkelijke manier.

Wethouder Anneloes van Hunnik zegt dat de Sociale Kaart een belangrijk hulpmiddel is om inwoners toegang te geven tot de sociale voorzieningen die zij nodig hebben. “We vinden het belangrijk dat onze inwoners de sociale voorzieningen goed kunnen vinden, zodat iedereen mee kan doen. De Sociale Kaart is hiervoor een handig hulpmiddel. Mede dankzij de vele aanbieders van de vrij toegankelijke zorg. We doen het samen!”