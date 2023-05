Kimberley Loef-Holtrop krijgt Romboutsprijs voor hulp aan minima: ‘We helpen zo’n 1500 gezinnen’

ANDEL • Of ze mee ging naar de film? Een vriendin had twee kaartjes. Het werd uiteindelijk voor Kimberley Loef-Holtrop het Zalen & Partycentrum ’t Buitenhoff in haar woonplaats Andel. Daar werd ze opgewacht door Ad de Graaf, de voorzitter van ondernemersvereniging De Linden, en een heleboel andere genodigden. “Je krijgt vandaag de Romboutsprijs 2023”, kondigde De Graaf in een korte speech even later aan.

Na het voorlezen van het juryrapport door jurylid Margriet van Tilborg en het door Ria van der Linden voorlezen van een gedicht dat samenhangt met de prijs, werd aan Kimberley Loef-Holtrop het beeldje van Sint Rombout, dat verbonden is aan de Romboutsprijs, overhandigd.

Beduusd

De Andelse was er beduusd van. “Nee, er kwam bij mij niets binnen toen er gezegd werd dat we naar de film zouden gaan. Dit is echt een verrassing voor me”, vertelt ze nadat alle officiële handelingen zijn verricht aan een statafel met een cola-light in haar handen.

In het juryrapport wordt Kimberley Loef-Holtrop (37) een toonvoorbeeld van opkomen van de medemens wordt genoemd. “Ze is waardige winnaar van de Romboutsprijs 2023.”

Zorgen voor medemens

De medemens is bij Kimberley Loef-Holtrop vooral de mens die het financieel moeilijk heeft. “Ik heb het zelf ook heel moeilijk gehad. Ik moest ook al jong volwassen zijn. Mijn vader overleed vroeg en een broer onverwachts. Ook ik heb lang tot de groep mensen behoort die elk dubbeltje moest omdraaien. In principe ben ik nog steeds iemand die ervaart wat het minimum is, maar ik ben tevreden. Voor mijn gevoel heb ik alles wat ik nodig heb.”

Via het vrijwilligerswerk werd bij Andelse het idee geboren om iets op touw te zetten dat zou kunnen zorgen voor wat extra’s bij de medemens die het moeilijk heeft. “Ik kwam er achter wat er allemaal afspeelde. Om de medemens op een bepaalde manier te helpen was er in mij ogen gewoon niet.”

“Ik heb toen de Facebook-pagina ‘Alles gratis voor de minima 0183’ in het leven geroepen. Daarmee help ik samen met nog een aantal vrouwen en nog een andere minima-groep honderden mensen die het op geldelijk gebied moeilijk hebben. Dat doen we voor mensen in Andel, de rest van Altena en een stukje Gorinchem.”

Zo’n 1500 gezinnen

Het initiatief werpt vruchten af. “Tussen de 1200 en 1500 gezinnen helpen we. We proberen te zorgen voor de eerste levensbehoeften. We komen er ook achter dat de mensen die het moeilijk hebben veel drempels over moeten. Er zijn veel schrijnende gevallen bij.”

Kimberley Holtrop hoopt dat er een tijd komt dat haar werk overbodig wordt. “Mijn wens is dat het niet meer nodig is. Dat de mensen liever voor elkaar worden en dat we in gezondheid mogen leven. De mogelijkheden die er zijn moeten we koesteren.”

25ste uitreiking

De Romboutsprijs werd voor de 25e keer uitgereikt. De eerst keer was het in 1989. Fysiotherapeut Frits Wyatt was de eerste winnaar. In 2021 werd de prijs voor het laatst uitgereikt aan Zus van Bergeijk. Vorig jaar vond er geen prijsuitreiking plaats. De jury bestond dit jaar uit Lia van Rees, Margriet van Tilborg en Henk van Noorloos.